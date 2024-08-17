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Барселона продасть Левандовського та ще двох зірок, щоб уникнути кризи

17 серпня 2024 17:10
Валерій Ковалевич - Редактор
Барселона продасть Левандовського та ще двох гравців, щоб віддати борги
Роберт Левандовський під час матчу. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck
Валерій Ковалевич - Редактор

Каталонська "Барселона" все ще заявляє про бажання запросити Ніко Вільямса, але насправді Дані Ольмо може стати єдиним новачком команди. При цьому "синьо-гранатовим" доведеться продавати своїх гравців.

"Барселона" намагатиметься знайти новий клуб для Роберта Левандовського, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" не має коштів на нові трансфери. Каталонський клуб не може заявити на сезон свого новачка Дані Ольмо, а також кілька молодих гравців. "Синьо-гранатові" будуть змушені продати декілька зіркових футболістів, щоб увійти у новий сезон без фінансових проблем.

Френкі Де Йонг
Френкі Де Йонг готовий повернутись на поле. Фото: Reuters/Bruna Casas

Хто піде з "Барселони"

Головним кандидатом на зміну клубу став Роберт Левандовський. Керівництво та тренерський штаб "Барселони" продовжують запевняти, що польський форвард залишиться в команді, проте вже йде пошук нового клубу для ветерана. У послугах Левандовського зацікавлені одразу чотири команди із Саудівської Аравії, які готові запропонувати футболістові вигідні умови співпраці.

Також "Барселона" шукає покупця для Френкі Де Йонга, який має одну з найвищих зарплат у клубі. Нідерландський футболіст схильний до травм, і у Ганса-Дітера Фліка вже є футболісти, які здатні замінити півзахисника.

Третім кандидатом на вихід з "Барселони" став захисник Рональд Араухо. У клубі шкодують, що не продали пів року тому, коли на гравця був високий попит. Тепер каталонці сподіваються продати його хоча б за 50 млн євро.

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спорт футбол Футбол трансфери Роберт Левандовський Барселона

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