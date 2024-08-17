Барселона продасть Левандовського та ще двох гравців, щоб віддати борги

Барселона продасть Левандовського та ще двох зірок, щоб уникнути кризи
Каталонська "Барселона" все ще заявляє про бажання запросити Ніко Вільямса, але насправді Дані Ольмо може стати єдиним новачком команди. При цьому "синьо-гранатовим" доведеться продавати своїх гравців.
"Барселона" намагатиметься знайти новий клуб для Роберта Левандовського, повідомляє Mundo Deportivo.
"Барселона" не має коштів на нові трансфери. Каталонський клуб не може заявити на сезон свого новачка Дані Ольмо, а також кілька молодих гравців. "Синьо-гранатові" будуть змушені продати декілька зіркових футболістів, щоб увійти у новий сезон без фінансових проблем.
Хто піде з "Барселони"
Головним кандидатом на зміну клубу став Роберт Левандовський. Керівництво та тренерський штаб "Барселони" продовжують запевняти, що польський форвард залишиться в команді, проте вже йде пошук нового клубу для ветерана. У послугах Левандовського зацікавлені одразу чотири команди із Саудівської Аравії, які готові запропонувати футболістові вигідні умови співпраці.
Також "Барселона" шукає покупця для Френкі Де Йонга, який має одну з найвищих зарплат у клубі. Нідерландський футболіст схильний до травм, і у Ганса-Дітера Фліка вже є футболісти, які здатні замінити півзахисника.
Третім кандидатом на вихід з "Барселони" став захисник Рональд Араухо. У клубі шкодують, що не продали пів року тому, коли на гравця був високий попит. Тепер каталонці сподіваються продати його хоча б за 50 млн євро.
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