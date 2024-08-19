Де Росси оценил дебют Довбика в составе итальянской Ромы

Артем Довбик в первом официальном матче за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик провел свой первый матч за римскую "Рому". Дебют футболиста в Серии А оставил противоречивые впечатления.

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси ждет от украинца голы, сообщает официальный сайт клуба.

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В первом туре чемпионата Италии по футболу в сезоне 2024/2025 "Рома" сыграла вничью на выезде с "Кальяри". Команды так и не сумели забить ни одного гола в этом поединке. Отчет о противостоянии на сайте "Ромы" украшает фотография, на которой Артем Довбик наносит опасный удар по воротам соперника.

Артем Довбик перед игрой. Фото: instagram.com/officialasroma/

Что Де Росси сказал о Довбике

Украинский форвард вышел на поле в основном составе "Ромы". Он отыграл 90 минут, после чего футболиста заменил Тэмми Абрахам. Довбик три раза бил в воротам соперника. В одном случае мяч попал в перекладину "Кальяри" после удара Артема головой с нескольких метров. Украинец 27 раз прикоснулся к мячу, выиграл две дуэли из пяти и сделал 13 из 16 точных передач.

Даниэле Де Росси признал, что поединок получился сложным для Артема Довбика. Украинец еще не полностью адаптировался в команде и провел только первый матч в чемпионате Италии. Тренер "Ромы" заявил, что форвард быстро учится. Уже после перерыва Довбик играл более продуктивно в атаке. В римском клубе ждут, что украинец забьет много голов в этом сезоне.

Артем Довбик перешел в итальянскую "Рому" из испанской "Жироны" этим летом за 35 млн евро.

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