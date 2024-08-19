Де Россі оцінив дебют Довбика у складі італійської Роми

Тренер Роми оцінив дебют Довбика та пояснив, чого не вистачає українцю
Форвард збірної України Артем Довбік провів свій перший матч за римську "Рому". Дебют футболіста у Серії А залишив суперечливі враження.
Головний тренер "Роми" Даніеле Де Россі чекає від українця голи, повідомляє офіційний сайт клубу.
У першому турі чемпіонату Італії з футболу у сезоні 2024/2025 "Рома" зіграла внічию на виїзді з "Кальярі". Команди так і не зуміли забити жодного гола у цьому поєдинку. Звіт про протистояння на сайті "Роми" прикрашає фотографія, на якій Артем Довбик завдає небезпечного удару по воротах суперника.
Що Де Россі сказав про Довбика
Український форвард вийшов на поле в основному складі "Роми". Він відіграв 90 хвилин, після чого футболіста замінив Теммі Абрахам. Довбик тричі бив у воротах суперника. В одному випадку м'яч влучив у перекладину "Кальярі" після удару Артема головою з декількох метрів. Українець 27 разів торкнувся м'яча, виграв дві дуелі з п'яти й зробив 13 із 16 точних передач.
Даніеле Де Россі визнав, що поєдинок вийшов складним для Артема Довбика. Українець ще не повністю адаптувався у команді та провів лише перший матч у чемпіонаті Італії. Тренер "Роми" заявив, що форвард швидко навчається. Вже після перерви Довбик грав продуктивніше в атаці. У римському клубі чекають, що українець заб'є багато голів цього сезону.
Артем Довбик перейшов до італійської "Роми" з іспанської "Жирони" цього літа за 35 млн євро.
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