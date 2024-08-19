Де Россі оцінив дебют Довбика у складі італійської Роми

Артем Довбик у першому офіційному матчі за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбік провів свій перший матч за римську "Рому". Дебют футболіста у Серії А залишив суперечливі враження.

Головний тренер "Роми" Даніеле Де Россі чекає від українця голи, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У першому турі чемпіонату Італії з футболу у сезоні 2024/2025 "Рома" зіграла внічию на виїзді з "Кальярі". Команди так і не зуміли забити жодного гола у цьому поєдинку. Звіт про протистояння на сайті "Роми" прикрашає фотографія, на якій Артем Довбик завдає небезпечного удару по воротах суперника.

Артем Довбик перед грою. Фото: instagram.com/officialasroma/

Що Де Россі сказав про Довбика

Український форвард вийшов на поле в основному складі "Роми". Він відіграв 90 хвилин, після чого футболіста замінив Теммі Абрахам. Довбик тричі бив у воротах суперника. В одному випадку м'яч влучив у перекладину "Кальярі" після удару Артема головою з декількох метрів. Українець 27 разів торкнувся м'яча, виграв дві дуелі з п'яти й зробив 13 із 16 точних передач.

Даніеле Де Россі визнав, що поєдинок вийшов складним для Артема Довбика. Українець ще не повністю адаптувався у команді та провів лише перший матч у чемпіонаті Італії. Тренер "Роми" заявив, що форвард швидко навчається. Вже після перерви Довбик грав продуктивніше в атаці. У римському клубі чекають, що українець заб'є багато голів цього сезону.

Артем Довбик перейшов до італійської "Роми" з іспанської "Жирони" цього літа за 35 млн євро.

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