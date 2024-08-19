Судаков будет играть в основе амбициозной английской команды

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

До закрытия летнего трансферного окна остается две недели, но европейский футбол ждет еще немало громких переходов. Одним из них может стать продажа в клуб из Англии полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

"Шахтер" готов отпустить своего воспитанника уже этим летом, сообщает The Sun.

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Тренерский штаб "Шахтера" готовится к тому, что в сезоне 2024/2025 команда придется обойтись без 21-летнего Георгия Судакова. Первый предложения о трансфере футболиста появились у "горняков" еще полгода назад. Теперь украинский клуб может получить предложение по игроку, которое устроит все стороны.

Георгий Судаков (справа) перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судаков будет играть в Англии

В разное время появлялась информация об интересе к украинцу со стороны итальянских и испанских клубов, которые не смогли удовлетворить финансовые аппетиты "Шахтера". Но "горняки" дождались выгодного предложения из Англии.

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Астон Вилла" выделила на трансфер Судакова 50 млн евро. Тренерский штаб ищет креативного полузащитника, который станет связующим звеном между обороной и атакой команды. Унаи Эмери остановил выбор на украинском футболисте.

Скауты "Астон Виллы" наблюдали за Судаковым на Евро-2024, и теперь английский клуб готовит официальный запрос по трансферу Георгия. "Шахтер" получит документы на этой неделе.

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