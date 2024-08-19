Судаков будет играть в основе амбициозной английской команды

Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока
До закрытия летнего трансферного окна остается две недели, но европейский футбол ждет еще немало громких переходов. Одним из них может стать продажа в клуб из Англии полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.
"Шахтер" готов отпустить своего воспитанника уже этим летом, сообщает The Sun.
Тренерский штаб "Шахтера" готовится к тому, что в сезоне 2024/2025 команда придется обойтись без 21-летнего Георгия Судакова. Первый предложения о трансфере футболиста появились у "горняков" еще полгода назад. Теперь украинский клуб может получить предложение по игроку, которое устроит все стороны.
Судаков будет играть в Англии
В разное время появлялась информация об интересе к украинцу со стороны итальянских и испанских клубов, которые не смогли удовлетворить финансовые аппетиты "Шахтера". Но "горняки" дождались выгодного предложения из Англии.
"Астон Вилла" выделила на трансфер Судакова 50 млн евро. Тренерский штаб ищет креативного полузащитника, который станет связующим звеном между обороной и атакой команды. Унаи Эмери остановил выбор на украинском футболисте.
Скауты "Астон Виллы" наблюдали за Судаковым на Евро-2024, и теперь английский клуб готовит официальный запрос по трансферу Георгия. "Шахтер" получит документы на этой неделе.
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