Бражко уйдет из Динамо после матчей с Зальцбургом в Лиге чемпионов

Владимир Бражко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владимир Бражко проводит свои последние матчи в составе киевского "Динамо". Как только завершится противостояние с австрийским "РБ Зальцбург", футболист сборной Украины перейдет в зарубежный клуб.

"Динамо" уже получило выгодное предложение по продаже своего воспитанника, сообщает Daily Star.

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Киевское "Динамо" готовится к противостоянию с "РБ Зальцбург" из Австрии. Победитель этой пары напрямую квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов. Владимир Бражко готов помочь украинской команде, после чего футболиста ждет трансфер.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко ждут в Англии

В прошлом сезоне молодой 22-летний футболист стал одним из лидеров "Динамо", дебютировал в сборной Украины и обратил на себя внимание многих европейских клубов. Британские журналисты сообщают, что летом 2024 года киевляне получили предложение по трансферу игрока.

Бражко общается с болельщиками. Фото: пресс-служба "Динамо"

Контракт Бражко с "Динамо" действует до лета 2028 года, и украинский клуб может установить на игрока любую цену. Главным претендентом на полузащитника стал английский "Ньюкасл". Эта команда ищет хавбека с характеристиками, которыми обладает Бражко. Молодость игрока стала дополнительным преимуществом.

"Ньюкасл" готов предложить за футболиста 10 млн евро. "Динамо" рассчитывает получить больше. Но в Англии уверены, что переговоры увенчаются успехом.

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