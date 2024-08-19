Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые arrow

Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

19 августа 2024 23:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ребров приглашает в сборную Украины Александра Пихаленка и Владислава Кабаева
Владислав Кабаев. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вскоре огласит заявку на матчи Лиги наций. Информация о некоторых новичках просочилась наружу.

Об этом сообщил Sport.ua со ссылкой на Телеграм-канал Футбол Украины.

Читайте также:
Александр Пихаленок
Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Кого Ребров вызвал в сборную Украины

По информации источника, на сентябрьские матчи будут вызваны два игрока киевского "Динамо", не вызывавшиеся перед Евро-2024.

Вернется в сборную Александр Пихаленок, который великолепно начал сезон после перехода в "Динамо". Сейчас у игрока три забитых мяча в шести матчах за киевлян.

У Пихаленка восемь матчей за сборную Украины.

Наконец в сборной появится игрок на подмену Михаилу Мудрику. Ребров вызовет профильного левого вингера "Динамо" Владислава Кабаева. 28-летний футболист будет впервые вызван в национальную команду.

У Кабаева в текущем сезоне один гол и два асиста в шести матчах за "Динамо".

В Лиге наций сборная Украины 7 сентября в Праге сыграет против Албании, а 10 сентября с Чехией.

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

Тренер "Ромы" оценил дебют Довбика и объяснил, чего не хватает украинцу. 

Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе. 

Футболисты "Кривбасса" спровоцировали скандал после победы над "Вересом". 

"Динамо" дозаявило футболиста сборной Украины на матчи с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов.

футбол Сборная Украины по футболу Александр Пихаленок Владислав Кабаев

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

00:05 Жара и отключение света возвращаются — какие графики применит сегодня Укрэнерго

00:00 Шольц отреагировал на сообщение СМИ о сокращении военной помощи для Украины

19 августа 2024

23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

23:53 Помогали уклониться от мобилизации — как суд наказал работников ТЦК и командира взвода

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Срочная новость

23:45 В Киевской области слышны взрывы — в КГГА объяснили их происхождение

23:22 Украину атакует стая "Шахедов" — в каких регионах на этот момент объявлена воздушная тревога

00:30 Отсрочка от мобилизации без документов — как ее оформить

00:15 В Судже снесли Ленина — СМИ показали начало декоммунизации в городе

00:10 Мужчинам за границей паспорта будут выдавать по новым правилам — решение Кабмина

00:05 Жара и отключение света возвращаются — какие графики применит сегодня Укрэнерго

00:00 Шольц отреагировал на сообщение СМИ о сокращении военной помощи для Украины

19 августа 2024

23:58 Ребров пригласит в сборную новичков из Динамо — один из них вызывается впервые

23:53 Помогали уклониться от мобилизации — как суд наказал работников ТЦК и командира взвода

Срочная новость

23:45 В Киевской области слышны взрывы — в КГГА объяснили их происхождение

23:22 Украину атакует стая "Шахедов" — в каких регионах на этот момент объявлена воздушная тревога

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут