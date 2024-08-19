Ребров приглашает в сборную Украины Александра Пихаленка и Владислава Кабаева

Владислав Кабаев. Фото: "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вскоре огласит заявку на матчи Лиги наций. Информация о некоторых новичках просочилась наружу.

Об этом сообщил Sport.ua со ссылкой на Телеграм-канал Футбол Украины.

Читайте также:

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Кого Ребров вызвал в сборную Украины

По информации источника, на сентябрьские матчи будут вызваны два игрока киевского "Динамо", не вызывавшиеся перед Евро-2024.

Вернется в сборную Александр Пихаленок, который великолепно начал сезон после перехода в "Динамо". Сейчас у игрока три забитых мяча в шести матчах за киевлян.

У Пихаленка восемь матчей за сборную Украины.

Наконец в сборной появится игрок на подмену Михаилу Мудрику. Ребров вызовет профильного левого вингера "Динамо" Владислава Кабаева. 28-летний футболист будет впервые вызван в национальную команду.

У Кабаева в текущем сезоне один гол и два асиста в шести матчах за "Динамо".

В Лиге наций сборная Украины 7 сентября в Праге сыграет против Албании, а 10 сентября с Чехией.

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Тренер "Ромы" оценил дебют Довбика и объяснил, чего не хватает украинцу.

Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

Футболисты "Кривбасса" спровоцировали скандал после победы над "Вересом".

"Динамо" дозаявило футболиста сборной Украины на матчи с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов.