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Ребров обратился к футболистам Динамо после победы над Рейнджерс — что сказал тренер

14 августа 2024 12:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Ребров посетил матч Динамо с Рейнджерс в Шотландии
Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" одержало выездную победу над "Глазго Рейнджерс". За поединком с трибуны шотландского стадиона наблюдал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Наставник национальной команды поделился впечатлением о матче на своей странице в Instagram

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"Динамо" прошло уже две стадии квалификации в Лиге чемпионов. После победы над сербским "Партизаном" с общим счетом 9:3 киевская команда провела два поединка с шотландским "Рейнджерс". Первый матч завершился ничьей 1:1, в ответном поединке "бело-синие" сумели вырвать победу со счетом 2:0.

Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко
Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Ребров сказал об игре "Динамо" 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил поединок команды Александра Шовковского в Шотландии. После финального свистка наставник поздравил команду, пообщался с игроками и сфотографировался с Андреем Ярмоленко. 

Ребров отметил, что был рад стать свидетелем важной победы "Динамо", которая позволила команде выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Новым соперником киевлян станет австрийский "РБ Зальцбург". Тренер сборной Украины пожелал подопечным Шовковского новых побед. 

Поединки "Динамо" с "Зальцбургом" пройдут 21 и 27 августа. Если украинская команда пройдет этого соперника, она примет участие в основном турнире Лиги чемпионов. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Сергей Ребров Рейнджерс Глазго

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