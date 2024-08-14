Шовковский назвал причину победу Динамо над Рейнджерс

Шовковский оценил важность победы Динамо над Рейнджерс в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" одержало победу над шотландским "Рейнджерс" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинской команде осталось пройти одного соперника на пути в основную сетку турнира.
Александр Шовковский считает этот результат одним из самых важных в своей тренерской карьере, сообщает официальный сайт "Динамо".
Главный тренер "бело-синих" поздравил с победой (2:0 и 3:1 по сумме двух матчей. — Прим.) болельщиков "Динамо" и заявил, что успешные результаты важны для всех украинцев, которые нуждаются в хороших новостях. Шовковский рассказал, что его тренерскому штабу удалось правильно подготовить команду к важному поединку. Футболисты выполнили на поле установку наставника.
Секрет победы "Динамо"
В первую очередь киевляне готовились выдержать давление шотландских трибун. Болельщики очень мощно поддерживали "Рейнджерс", но "Динамо" не обращало на это внимания.
"Было важно с первых минут почувствовать понимание и ритм игры. Говорил своим парням, что нельзя поддаваться на провокации, надо просто играть в свой футбол и быть готовым к любому развитию событий", — заявил Шовковский.
Тренер "Динамо" отметил, что его команда надежно сыграла в обороне. Шовковский просил футболистов дождаться шанса у чужих ворот и использоваться свои моменты в атаке.
"Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург" в финальном раунде квалификации. Тренер киевской команды понимает, что его футболистам необходимо выйти в основной турнир Лиги чемпионов.
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