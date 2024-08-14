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Динамо в сложном матче с удалением победило Рейнджерс в Лиге чемпионов — видео

14 августа 2024 00:07
обновлено: 00:08
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо победило Рейнджерс 2:0 и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Победу "Динамо" принес Александр Пихаленок. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" сыграло ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс" Глазго. Первый матч завершился со счетом 1:1.

В ответной игре "Динамо" выиграло со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Рейнджерс" — "Динамо"

"Рейнджерс" начали матч очень активно и прессинговали "Динамо" во вратарской площадке в первые пять минут. Тем не менее киевляне вскоре смогли стабилизировать игру, взяв мяч под контроль, тогда как хозяева перешли на контратаки и жесткие фолы.

Хотя "Динамо" больше контролировало мяч, опасные моменты создавали именно игроки "Рейнджерс". На 20-й минуте Жефте после подачи Тавеньера не смог точно пробить головой.

На 22-й минуте Жефте снова промахнулся, отправив мяч выше ворот после очередной передачи Тавеньера.

На 34-й минуте Маккозленд нанес дальний удар после паса Дессерса, но Бущан справился с угрозой.

У "Динамо" были прострелы, а моментов не было.

В начале второго тайма Жефте заработал вторую желтую карточку за фол на Караваеве и его удалили с поля.

Матч Динамо — Рейнджерс
Красная карточка для Жефте. Фото: Reuters

Играя в большинстве "Динамо" еще полчаса не могло пробить по воротам, тогда как соперник создавал голевые моменты в контратаках.

В последние 10 минут основного времени у "Динамо" сработали замены. Сначала на 82-й Пихаленок сместился с правого фланга и пробил низом в ближний угол ворот — 0:1.

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок после гола. Фото: Reuters

Через две минуты "Динамо" забило второй мяч. Шапаренко в ходе контратаки левым флангом отдал мяч назад на Волошина и тот не оставил шансов голкиперу.

 

В добавленное время защита "Рейнджерс" подарила мяч Ванату, но тот не переиграл голкипера.

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против австрийского "Зальцбурга".

"Рейнджерс" — "Динамо" — 0:2 Первый матч — 1:1 

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84 

"Рейнджерс": Батленд — Тавеньер, Преппер, Суттар, Йылмаз (Дэвис, 77) — Диоманде (Стерлинг, 68), Баррон — Маккозленд (Черни, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте — Дессерс. 

"Динамо": Бущан — Караваев (Биловар, 90), Попов, Михавко, Дубинчак — Буяльский (Пихалёнок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) — Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаев. 

Предупреждения: Жефте, Диоманде 

Удаление: Жефте, 50 (второе предупреждение)

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