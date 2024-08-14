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Динамо у складному матчі з вилученням перемогло Рейнджерс у Лізі чемпіонів — відео

14 серпня 2024 00:07
оновлено: 00:08
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо перемогло Рейнджерс 2:0 і вийшло у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Перемогу "Динамо" приніс Олександр Піхальонок. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" зіграло матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" Глазго. Перший матч завершився з рахунком 1:1.

У матчі-відповіді "Динамо" виграло з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Рейнджерс" — "Динамо"

"Рейнджерс" розпочали матч дуже активно та пресингували "Динамо" у воротарському майданчику в перші п'ять хвилин. Проте кияни невдовзі змогли стабілізувати гру, взявши м'яч під контроль, тоді як господарі перейшли на контратаки та жорсткі фоли.

Хоча "Динамо" більше контролювало м'яч, небезпечні моменти створювали саме гравці "Рейнджерс". На 20-й хвилині Жефте після подачі Тавеньєра не зміг точно пробити головою.

На 22-й хвилині Жефте знову промахнувся, відправивши м'яч вище воріт після чергової передачі Тавеньєра.

На 34-й хвилині Маккозленд завдав дальнього удару після пасу Дессерса, але Бущан впорався з загрозою.

"Динамо" мали простріли, а моментів не було.

На початку другого тайму Жефте заробив другу жовту картку за фол на Караваєві та його вилучили з поля.

Матч Динамо - Рейнджерс
Червона картка для Жефте. Фото: Reuters

Граючи у більшості "Динамо" ще півгодини не могло пробити по воротах, тоді як суперник створював гольові моменти у контратаках.

За останні 10 хвилин основного часу у "Динамо" спрацювали заміни. Спочатку на 82-й Піхальонок змістився з правого флангу і пробив низом у ближній кут воріт — 0:1.

Олександр Пихаленок
Олександр Пихальонок після голу. Фото: Reuters

За дві хвилини "Динамо" забило другий м'яч. Шапаренко під час контратаки лівим флангом віддав м'яч на Волошина і той не залишив шансів голкіперу.

У доданий час захист "Рейнджерс" подарував м'яч Ванату, але той не переграв голкіпера.

У плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти австрійського "Зальцбурга".

"Рейнджерс" — "Динамо" -- 0:2 Перший матч — 1:1

Голи: Пихальонок, 82, Волошин, 84

"Рейнджерс": Батленд — Тавеньєр, Преппер, Суттар, Йилмаз (Девіс, 77) — Діоманде (Стерлінг, 68), Баррон — Маккозленд (Черні, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте — Дессерс.

"Динамо": Бущан — Караваєв (Біловар, 90), Попов, Міхавко, Дубінчак — Буяльський (Пихальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) — Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаєв.

Попередження: Жефте, Діоманде

Вилучення: Жефте, 50 (друге попередження)

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