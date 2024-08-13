Підсумки першого тайму матчу-відповіді Рейнджерс — Динамо в Лізі чемпіонів

Матч "Рейнджерс" — "Динамо". Фото: "Рейнджерс"

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації ліги чемпіонів "Динамо" грає і шотландським "Рейнджерс". Перший матч завершився з рахунком 1:1.

Після першого тайму матчу-відповіді рахунок 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший тайм матчу "Рейнджерс" — "Динамо"

Хазяї поля активно розпочали матч і перші п'ять хвилин матчу гравці "Динамо" притиснулися до своїх воріт і відбивалися.

Проте матч стабілізувався після перших десяти хвилин, коли киянам вдалося взяти м'яч під контроль, а "Рейнджерс" перейшли на контратаки і велику кількість фолів, іноді дуже жорстких.

Всупереч тому, що "Динамо" контролювало м'яч, у "Рейнджерс" було більше гольових моментів. На 20-й хвилині Жефте після подачі Тавеньєра не влучив по воротах, коли пробивав головою.

На 22-й хвилині Жефте пробив вище воріт після чергової подачі Таверньєра.

На 34-й хвилині Маккозленд пробив здалеку після пасу Дессерса. Бущан парирував удар.

"Динамо" мали напівмоменти, які не завершилися ударами.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Україна знову здивувала світ за результатами Олімпіади-2024.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.