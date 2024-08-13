Итоги первого тайма ответного матча Рейнджерс — Динамо в Лиге чемпионов

Матч "Рейнджерс" — "Динамо". Фото: "Рейнджерс"

В ответном матче третьего раунда квалификации лиги чемпионов "Динамо" играет и шотландским "Рейнджерс". Первый матч завершился со счетом 1:1.

После первого тайма ответной игры счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм матча "Рейнджерс" — "Динамо"

Хозяева поля активно начали матч и первые пять минут матча игроки "Динамо" прижались к своим воротам и отбивались.

Однако матч стабилизировался после первых десяти минут, когда киевлянам удалось взять мяч под контроль, а "Рейнджерс" перешли на контратаки и большое количество фолов, иногда, очень жестких.

Несмотря на то, что "Динамо" контролировало мяч, у "Рейнджерс" было больше голевых моментов. На 20-й минуте Жефте после подачи Тавеньера на попал по воротам, когда пробивал головой.

На 22-й минуте Жефте пробил выше ворот после очередной подачи Таверньера.

На 34-й минуте Маккозленд пробил издали после паса Дессерса. Бущан парировал удар.

У "Динамо" были полумоменты, которые не завершились ударами.

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