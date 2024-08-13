Итоги первого тайма ответного матча Рейнджерс — Динамо в Лиге чемпионов

Динамо и Рейнджерс играют 0-0 после первого тайма в Лиге чемпионов
В ответном матче третьего раунда квалификации лиги чемпионов "Динамо" играет и шотландским "Рейнджерс". Первый матч завершился со счетом 1:1.
После первого тайма ответной игры счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Первый тайм матча "Рейнджерс" — "Динамо"
Хозяева поля активно начали матч и первые пять минут матча игроки "Динамо" прижались к своим воротам и отбивались.
Однако матч стабилизировался после первых десяти минут, когда киевлянам удалось взять мяч под контроль, а "Рейнджерс" перешли на контратаки и большое количество фолов, иногда, очень жестких.
Несмотря на то, что "Динамо" контролировало мяч, у "Рейнджерс" было больше голевых моментов. На 20-й минуте Жефте после подачи Тавеньера на попал по воротам, когда пробивал головой.
На 22-й минуте Жефте пробил выше ворот после очередной подачи Таверньера.
На 34-й минуте Маккозленд пробил издали после паса Дессерса. Бущан парировал удар.
У "Динамо" были полумоменты, которые не завершились ударами.
Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.
Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.
Украина снова удивила мир по результатам Олимпиады-2024.
Коляденко откровенно рассказала об украинских болельщиках на Олимпиаде-2024.
У гимнастки из США отобрали медаль уже после завершения Олимпиады-2024.
Леброн Джеймс назвал баскетболиста, который его вдохновляет.
Читайте Новини.LIVE!