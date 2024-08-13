Смотри матч Рейнджерс - Динамо в Лиге чемпионов - видеотрансляция

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский. Фото: "Динамо"

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 13 августа проходят ответные матчи. Киевское "Динамо" на выезде будет играть против местного "Рейнджерс", с которым в Люблине сыграло вничью 1:1.

Видеотрансляция матча "Рейнджерс" — "Динамо" будет доступна в этой новости через плеер YouTube-канала Football Hub.

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Матч "Рейнджерс" — "Динамо"

После первого матча, где команды сыграли вничью, главный тренер киевлян Александр Шовковский произвел две замены в стартовом составе. На позиции левого защитника вместо Константина Вивчаренко вышел Владислав Дубинчак, а атакующего полузащитника Александра Пихаленка сменил капитан Виталий Буяльский.

Усиление "Динамо" получило на правом фланге защиты. Восстановился от травмы Александр Тымчик, который в случае необходимости сможет заменить Александра Караваева.

Соперник "Динамо" значительных потерь не понес. Филипп Клеман сделал изменения в стартовом составе, но самые опасные футболисты Джеймс Таверньер и Сириль Дессерс выйдут с первых минут.

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