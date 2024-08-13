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Рейнджерс — Динамо — Шовковский оставил Пихаленка в запасе на важный матч ЛЧ

13 августа 2024 21:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Стартовые составы на матч Рейнджерс — Динамо в Лиге чемпионов
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Лиге чемпионов проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Глазго "Рейнджерс" принимает киевское "Динамо".

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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Стартовые составы на матч "Рейнджерс" — "Динамо"

Перед игрой у киевлян возникали вопросы относительно позиций фланговых защитников, левого центрального защитника и атакующего полузащитника.

Шовковский не стал менять Александра Караваева на восстановившегося от травмы Александра Тимчика, сыгравшего с "Вересом".

В отличие от первого матча, слева в защите сыграет Владислав Дубинчак, а не Константин Вивчаренко, который был одним из виновников пропущенного гола в Люблине.

На позицию левого центрального защитника снова вышел Тарас Михавко, который в первой игре не всегда справлялся с габаритами соперников.

Также смена произошла на позиции атакующего полузащитника, где капитан Виталий Буяльский сменил Александра Пихаленка.

"Рейнджерс": Батленд — Таверньер, Преппер, Суттар, Йилмаз — Диоманде, Баррон — Маккозленд, Лоуренс, Жефте — Дессерс.

Запасные: Келли, Матондо, Черны, Давелл, Стерлинг, Райт, Дэвис, Кинг, Фрейзер, МакКиннон, Райс, Данило.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тимчик, Себальос, Диалло, Беловар, Брагару, Пихалонок.

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Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Рейнджерс Глазго

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