Стартові склади на матч Рейнджерс — Динамо в Лізі чемпіонів

Рейнджерс — Динамо — Шовковський залишив Піхальонка у запасі на важливий матч ЛЧ
В Лізі чемпіонів проходять матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Глазго "Рейнджерс" приймає київське "Динамо".
Перед матчем команди опублікували стартові склади, передає портал Новини.LIVE.
Перша гра у Польщі завершилася з рахунком 1:1. Матч-відповідь стартує о 21:45 за київським часом.
Стартові склади на матч "Рейнджерс" — "Динамо"
Перед грою у киян виникали питання щодо позицій флангових захисників, лівого центрального захисника та атакувального півзахисника.
Шовковський не став міняти Олександра Караваєва на Олександра Тимчика, який відновився від травми та зіграв з "Вересом".
На відміну від першого матчу, зліва у захисті зіграє Владислав Дубінчак, а не Костянтин Вівчаренко, який був одним із винуватців пропущеного голу у Любліні.
На позицію лівого центрального захисника знову вийшов Тарас Михавко, який у першій грі не завжди справлявся з габаритами суперників.
Також зміна сталася на позиції атакувального півзахисника, де капітан Віталій Буяльський змінив Олександра Піхальонка.
"Рейнджерс": Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Баррон — Маккозленд, Лоуренс, Жефте — Дессерс.
Запасні: Келлі, Матондо, Черни, Давелл, Стерлінг, Райт, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Райс, Даніло.
"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок.
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