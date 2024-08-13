Стартові склади на матч Рейнджерс — Динамо в Лізі чемпіонів

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

В Лізі чемпіонів проходять матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Глазго "Рейнджерс" приймає київське "Динамо".

Перед матчем команди опублікували стартові склади, передає портал Новини.LIVE.

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Перша гра у Польщі завершилася з рахунком 1:1. Матч-відповідь стартує о 21:45 за київським часом.

Стартові склади на матч "Рейнджерс" — "Динамо"

Перед грою у киян виникали питання щодо позицій флангових захисників, лівого центрального захисника та атакувального півзахисника.

Шовковський не став міняти Олександра Караваєва на Олександра Тимчика, який відновився від травми та зіграв з "Вересом".

На відміну від першого матчу, зліва у захисті зіграє Владислав Дубінчак, а не Костянтин Вівчаренко, який був одним із винуватців пропущеного голу у Любліні.

На позицію лівого центрального захисника знову вийшов Тарас Михавко, який у першій грі не завжди справлявся з габаритами суперників.

Також зміна сталася на позиції атакувального півзахисника, де капітан Віталій Буяльський змінив Олександра Піхальонка.

"Рейнджерс": Батленд — Таверньєр, Преппер, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Баррон — Маккозленд, Лоуренс, Жефте — Дессерс.

Запасні: Келлі, Матондо, Черни, Давелл, Стерлінг, Райт, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Райс, Даніло.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Діалло, Біловар, Брагару, Піхальонок.

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