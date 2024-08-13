Дивися матч Рейнджерс — Динамо в Лізі чемпіонів — відеотрансляція

Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 13 серпня проходять матчі-відповіді. Київське "Динамо" на виїзді гратиме проти місцевого "Рейнджерс", з яким у Любліні зіграло внічию 1:1.

Відеотрансляція матчу "Рейнджерс" — "Динамо" буде доступна в цій новині через плеєр YouTube-каналу Football Hub.

Читайте також:

Матч "Рейнджерс" — "Динамо"

Після першого матчу, де команди зіграли внічию, головний тренер киян Олександр Шовковський зробив дві заміни у стартовому складі. На позиції лівого захисника замість Костянтина Вівчаренко вийшов Владислав Дубінчак, а атакуючого півзахисника Олександра Піхальонка змінив капітан Віталій Буяльський.

Підсилення "Динамо" отримало на правому фланзі захисту. Відновився від травми Олександр Тимчик, який в разі необхідності зможе замінити Олександра Караваєва.

Суперник "Динамо" значних втрат не зазнав. УФіліп Клеман зробив зміни в стартовому складі, але найнебезпечніші футболісти Джеймс Таверньєр та Сіріль Дессерс вийдуть з перших хвилин.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

Україна знову здивувала світ за результатами Олімпіади-2024.

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024.

У гімнастки зі США відібрали медаль після завершення Олімпіади-2024.

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає.