Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський оцінив важливість перемоги Динамо над Рейнджерс у Лізі чемпіонів arrow

Шовковський оцінив важливість перемоги Динамо над Рейнджерс у Лізі чемпіонів

14 серпня 2024 08:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський назвав причину перемогу Динамо над Рейнджерсом
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" здобуло перемогу над шотландським "Рейнджерс" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Українській команді залишилося пройти одного суперника на шляху до основної сітки турніру.

Олександр Шовковський вважає цей результат одним із найважливіших у своїй тренерській кар'єрі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

Головний тренер "біло-синіх" привітав із перемогою (2:0 та 3:1 за сумою двох матчів — Прим.) вболівальників "Динамо" і заявив, що успішні результати важливі для всіх українців, які потребують гарних новин. Шовковський розповів, що його тренерському штабу вдалося правильно підготувати команду до поєдинку. Футболісти виконали на полі встановлення наставника.

Динамо Київ
Футболісти "Динамо" святкують перемогу. Фото: пресслужба клубу

Секрет перемоги "Динамо"

Насамперед кияни готувалися витримати тиск шотландських трибун. Вболівальники дуже потужно підтримували "Рейнджерс", але "Динамо" не звертало на це уваги.

"Було важливо з перших хвилин відчути розуміння та ритм гри. Говорив своїм хлопцям, що не можна піддаватися на провокації, треба просто грати у свій футбол і бути готовим до будь-якого розвитку подій", — заявив Шовковський.

Тренер "Динамо" наголосив, що його команда надійно зіграла в обороні. Шовковський просив футболістів дочекатися шансу біля чужих воріт та використовувати свої моменти в атаці.

"Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург" у фінальному раунді кваліфікації. Тренер київської команди розуміє, що його футболістам необхідно вийти до основного турніру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

За Бражка сперечаються клуби з Іспанії та Німеччини — що відомо. 

Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство. 

Коляденко відверто розповіла про українських вболівальників на Олімпіаді-2024. 

Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає. 

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:36 Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації

08:30 "Хезболла" випустила по Ізраїлю 25 ракет — які наслідки

08:26 Орендувати житло в Україні стало дорожче — ТОП-5 міст із високими цінами

08:08 Армія РФ атакувала безпілотниками об'єкт інфраструктури на Житомирщині

08:00 Українці у Швейцарії можуть отримувати виплати у 2 тис. євро — умови

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

07:47 Понад пів тисячі ударів за добу — які населені пункти Запоріжжя обстріляли окупанти

07:30 Черги на кордоні України — де сьогодні чекати довгих заторів

07:30 В Україні суди скасовують 88% штрафів від ТЦК

07:27 У Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня

08:36 Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації

08:30 "Хезболла" випустила по Ізраїлю 25 ракет — які наслідки

08:26 Орендувати житло в Україні стало дорожче — ТОП-5 міст із високими цінами

08:08 Армія РФ атакувала безпілотниками об'єкт інфраструктури на Житомирщині

08:00 Українці у Швейцарії можуть отримувати виплати у 2 тис. євро — умови

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

07:47 Понад пів тисячі ударів за добу — які населені пункти Запоріжжя обстріляли окупанти

07:30 Черги на кордоні України — де сьогодні чекати довгих заторів

07:30 В Україні суди скасовують 88% штрафів від ТЦК

07:27 У Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня

07:21 На Львівщині військовий три місяці не був на службі — що вирішив суд

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови