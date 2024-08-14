Шовковський назвав причину перемогу Динамо над Рейнджерсом

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" здобуло перемогу над шотландським "Рейнджерс" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Українській команді залишилося пройти одного суперника на шляху до основної сітки турніру.

Олександр Шовковський вважає цей результат одним із найважливіших у своїй тренерській кар'єрі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Головний тренер "біло-синіх" привітав із перемогою (2:0 та 3:1 за сумою двох матчів — Прим.) вболівальників "Динамо" і заявив, що успішні результати важливі для всіх українців, які потребують гарних новин. Шовковський розповів, що його тренерському штабу вдалося правильно підготувати команду до поєдинку. Футболісти виконали на полі встановлення наставника.

Футболісти "Динамо" святкують перемогу. Фото: пресслужба клубу

Секрет перемоги "Динамо"

Насамперед кияни готувалися витримати тиск шотландських трибун. Вболівальники дуже потужно підтримували "Рейнджерс", але "Динамо" не звертало на це уваги.

"Було важливо з перших хвилин відчути розуміння та ритм гри. Говорив своїм хлопцям, що не можна піддаватися на провокації, треба просто грати у свій футбол і бути готовим до будь-якого розвитку подій", — заявив Шовковський.

Тренер "Динамо" наголосив, що його команда надійно зіграла в обороні. Шовковський просив футболістів дочекатися шансу біля чужих воріт та використовувати свої моменти в атаці.

"Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург" у фінальному раунді кваліфікації. Тренер київської команди розуміє, що його футболістам необхідно вийти до основного турніру Ліги чемпіонів.

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