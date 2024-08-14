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Ребров звернувся до футболістів Динамо після перемоги над Рейнджерс — що сказав тренер

14 серпня 2024 12:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Ребров відвідав матч Динамо з Рейнджерс у Шотландії
Сергій Ребров у збірній України. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" здобуло виїзну перемогу над "Глазго Рейнджерс". За поєдинком із трибуни шотландського стадіону спостерігав головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Наставник національної команди поділився враженням про матч на своїй сторінці в Instagram.

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"Динамо" пройшло вже дві стадії кваліфікації у Лізі чемпіонів. Після перемоги над сербським "Партизаном" із загальним рахунком 9:3 київська команда провела два поєдинки із шотландським "Рейнджерс". Перший матч завершився нічиєю 1:1, у поєдинку у відповідь "біло-сині" зуміли вирвати перемогу з рахунком 2:0.

Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко
Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Ребров сказав про гру "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав поєдинок команди Олександра Шовковського у Шотландії. Після фінального свистка наставник привітав команду, поспілкувався з гравцями та сфотографувався з Андрієм Ярмоленком.

Ребров зазначив, що радий стати свідком важливої перемоги "Динамо", яка дозволила команді вийти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Новим суперником киян стане австрійський "РБ Зальцбург". Тренер збірної України побажав підопічним Шовковського нових перемог.

Поєдинки "Динамо" із "Зальцбургом" пройдуть 21 та 27 серпня. Якщо українська команда пройде цього суперника, то вона візьме участь в основному турнірі Ліги чемпіонів.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Сергій Ребров Рейнджерс Глазго

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