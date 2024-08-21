Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира arrow

Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

21 августа 2024 09:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Мудрик будет играть за один из самых богатых клубов мира
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Михаил Мудрик получит шанс закрепиться в составе амбициозной команды, и речь идет не про лондонский "Челси". Руководство "синих" готовит аренду футболиста сборной Украины в другой клуб. 

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не гарантирует украинскому вингеру место в основе, сообщает Daily Star

Читайте также:

Михаил Мудрик провел на скамейке запасных весь матч первого тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:2). Энцо Мареска заявил, что украинец заслуживал выйти на поле, но тренер выбрал других игроков. И в следующих поединках этого сезона ситуация не изменится даже в случае продажи Рахима Стерлинга, который тоже претендует на позицию левого вингера. 

Михаил Мудрик уйдет из Челси
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Новый шанс для Мудрика 

"Челси" нашел для украинского футболиста новый клуб. В услугах Мудрика заинтересовался французский "ПСЖ". Главный тренер парижской команды Луис Энрике наблюдал за игрой вингера на Евро-2024. Теперь наставник хочет поработать с Мудриком. У "ПСЖ" дефицит исполнителей на позиции, на которой играет Михаил.  

Речь идет об аренде сроком на сезон. У французского клуба не будет права выкупа контракта футболиста. При этом "ПСЖ" будет платить зарплату Михаилу. Мудрик станет одним из многих игроков, которых "Челси" отправит этим летом в аренду. В лондонском клубе оказалось немало футболистов, которые физически не смогут сыграть за "синих" в новом сезоне. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала. 

У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".

Ребров пригласит в сборную новичков из "Динамо" — один из них вызывается впервые. 

спорт футбол Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:27 Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Винницкой области — есть повреждения

10:19 Движение транспорта в центре Одессе остановлено — авария на дороге

09:59 Блинкен обсудил с главой МИД Британии дальнейший сценарий поддержки Украины

09:52 Миллионный заработок на уклонистах — чиновника ТЦК и СП в Одессе ждет суд

09:44 С 1 сентября в Украине отменят популярную финансовую помощь — детали

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

09:41 В Киеве горело офисное здание — в лифте застряли люди

09:39 В ГПСУ показали, как пограничники "подбили" оккупантов на Северском направлении

09:35 Как списать долги за коммуналку во время войны — юрист объяснил детали

09:26 Ни одна страна так не делала — Стефанчук поделился о перспективах демобилизации

09:25 В Москве пожаловались на одну из самых масштабных атак беспилотников — что известно

10:27 Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Винницкой области — есть повреждения

10:19 Движение транспорта в центре Одессе остановлено — авария на дороге

09:59 Блинкен обсудил с главой МИД Британии дальнейший сценарий поддержки Украины

09:52 Миллионный заработок на уклонистах — чиновника ТЦК и СП в Одессе ждет суд

09:44 С 1 сентября в Украине отменят популярную финансовую помощь — детали

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

09:41 В Киеве горело офисное здание — в лифте застряли люди

09:39 В ГПСУ показали, как пограничники "подбили" оккупантов на Северском направлении

09:35 Как списать долги за коммуналку во время войны — юрист объяснил детали

09:26 Ни одна страна так не делала — Стефанчук поделился о перспективах демобилизации

09:25 В Москве пожаловались на одну из самых масштабных атак беспилотников — что известно

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут