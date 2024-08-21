Мудрик будет играть за один из самых богатых клубов мира

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Михаил Мудрик получит шанс закрепиться в составе амбициозной команды, и речь идет не про лондонский "Челси". Руководство "синих" готовит аренду футболиста сборной Украины в другой клуб.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не гарантирует украинскому вингеру место в основе, сообщает Daily Star.

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Михаил Мудрик провел на скамейке запасных весь матч первого тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:2). Энцо Мареска заявил, что украинец заслуживал выйти на поле, но тренер выбрал других игроков. И в следующих поединках этого сезона ситуация не изменится даже в случае продажи Рахима Стерлинга, который тоже претендует на позицию левого вингера.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Новый шанс для Мудрика

"Челси" нашел для украинского футболиста новый клуб. В услугах Мудрика заинтересовался французский "ПСЖ". Главный тренер парижской команды Луис Энрике наблюдал за игрой вингера на Евро-2024. Теперь наставник хочет поработать с Мудриком. У "ПСЖ" дефицит исполнителей на позиции, на которой играет Михаил.

Речь идет об аренде сроком на сезон. У французского клуба не будет права выкупа контракта футболиста. При этом "ПСЖ" будет платить зарплату Михаилу. Мудрик станет одним из многих игроков, которых "Челси" отправит этим летом в аренду. В лондонском клубе оказалось немало футболистов, которые физически не смогут сыграть за "синих" в новом сезоне.

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