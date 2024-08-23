Трансфер Цыганкова может стать одним из рекордных для Жироны

Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков готовится уйти из "Жироны". Каталонский клуб согласился продать одного из лучших игроков прошлого сезона.

Цыганков может начать новый сезон в составе одной из самых популярных английских команд, сообщает Marca.

Читайте также:

Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" действует до лета 2027 года, но украинский футболист уйдет из каталонского клуба до конца действующего трансферного окна. Полузащитник решил согласиться на предложение от клуба, который два месяца вел с ним переговоры.

Цыганков (справа) с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Где будет играть Цыганков

Недавно украинский футболист сменил агента. Раньше он пользовался услугами Пере Гвардиолы, который является председателем совета директоров "Жироны". Теперь интересы полузащитника представляет Олег Смалийчук. Он поможет футболисту подписать выгодный контракт с одним из грандов АПЛ.

Английский "Манчестер Юнайтед" уже освободил место для Виктора Цыганкова в своем составе. Главный тренер команды Эрик Тен Хаг заинтересован в работе с украинским игроком и хочет, чтобы он дирижировал атакой команды.

"Красные дьяволы" готовы заплатить за Цыганкова 45 млн евро. Еще десять миллионов "Жирона" может получить в качестве бонусов. Если эта сделка состоится, она станет одной из рекордных в истории каталонского клуба.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

Мудрик готовится стать игроком одного из богатейших клубов мира.

Родри объяснил, почему Месси и Роналду больше не лучшие футболисты мира.

Болельщики "Динамо" выступили против Суркиса — что известно.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с Зальцбургом — что известно.