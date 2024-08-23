Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трансфер Цыганкова принесет Жироне огромные деньги — куда перейдет украинец arrow

Трансфер Цыганкова принесет Жироне огромные деньги — куда перейдет украинец

23 августа 2024 07:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Трансфер Цыганкова может стать одним из рекордных для Жироны
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков готовится уйти из "Жироны". Каталонский клуб согласился продать одного из лучших игроков прошлого сезона. 

Цыганков может начать новый сезон в составе одной из самых популярных английских команд, сообщает Marca

Читайте также:

Контракт Виктора Цыганкова с "Жироной" действует до лета 2027 года, но украинский футболист уйдет из каталонского клуба до конца действующего трансферного окна. Полузащитник решил согласиться на предложение от клуба, который два месяца вел с ним переговоры. 

Виктор Цыганков
Цыганков (справа) с партнерами по "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Где будет играть Цыганков 

Недавно украинский футболист сменил агента. Раньше он пользовался услугами Пере Гвардиолы, который является председателем совета директоров "Жироны". Теперь интересы полузащитника представляет Олег Смалийчук. Он поможет футболисту подписать выгодный контракт с одним из грандов АПЛ. 

Английский "Манчестер Юнайтед" уже освободил место для Виктора Цыганкова в своем составе. Главный тренер команды Эрик Тен Хаг заинтересован в работе с украинским игроком и хочет, чтобы он дирижировал атакой команды. 

"Красные дьяволы" готовы заплатить за Цыганкова 45 млн евро. Еще десять миллионов "Жирона" может получить в качестве бонусов. Если эта сделка состоится, она станет одной из рекордных в истории каталонского клуба. 

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

Мудрик готовится стать игроком одного из богатейших клубов мира.

Родри объяснил, почему Месси и Роналду больше не лучшие футболисты мира.

Болельщики "Динамо" выступили против Суркиса — что известно.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с Зальцбургом — что известно.

спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:12 Сырский поздравил украинцев с Днем государственного флага

08:06 Денежная помощь бойцам — какие выплаты предоставляют после увольнения

08:02 В Тернопольской области сержант запаса отказался от мобилизации — что решил суд

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

07:59 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

07:55 Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

08:12 Сырский поздравил украинцев с Днем государственного флага

08:06 Денежная помощь бойцам — какие выплаты предоставляют после увольнения

08:02 В Тернопольской области сержант запаса отказался от мобилизации — что решил суд

07:59 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:55 Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку