Вболівальники Динамо висунули Суркісу серйозну претензію

Вболівальники "Динамо" під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс викликав гнівну реакцію вболівальників київського "Динамо". Угруповання фанатів "WBC" опублікувало заяву щодо дій почесного президента ФФУ у Верховній Раді України.

Вболівальники "Динамо" звинуватили Григорія Суркіса у роботі проти України, повідомляє Telegram-канал "WBC".

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Григорій Суркіс був президентом "Динамо" з 1993 до 1999 роки. Він і зараз має безпосереднє відношення до столичного клубу, справами якого керує Ігор Суркіс. Частина вболівальників "Динамо" давно і послідовно виступає проти братів Суркісів, яких стабільно звинувачують у занепаді футбольного клубу. Тепер до цього додалося й серйозніше звинувачення.

Експрезидент "Динамо" Григорій Суркіс. Фото: УНІАН

Що не сподобалося вболівальникам "Динамо"

Причиною негативної реакції фанатів стало те, що Григорій Суркіс, народний депутат України, не голосував у Верховній Раді про заборону православної церкви Московського патріархату. Вболівальники заявили, що експрезидент "Динамо" діє врозріз із національними інтересами України.

"Така позиція неприйнятна, особливо в контексті нинішньої боротьби України за свою незалежність та територіальну цілісність. Для нас, шанувальників "Динамо", неприйнятно, що Григорій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та опору", — заявили вболівальники.

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