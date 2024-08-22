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Шовковський розкритикував суддю після поразки Динамо від Зальцбурга

22 серпня 2024 06:21
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський пояснив, що його розчарувало у матчі Динамо проти Зальцбурга
Олександр Шовковський після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" не зуміло забити жодного гола у ворота "РБ Зальцбург" у першому поєдинку четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Австрійська команда перемогла на виїзді з рахунком 2:0.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту клубу пояснив причину поразки своїх підопічних.

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"Динамо" впевнено розпочало поєдинок із "Зальцбургом" і створило декілька моментів біля воріт суперника на початку матчу. Проте ще до перерви українська команда поступалася рахунком, а на початку другого тайму пропустила другий гол з пенальті.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко обіграє суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Чим залишився незадоволений Шовковський

Наставник "біло-синіх" заявив, що підсумковий результат не відображає перебіг подій у матчі. Він нагадав, що футболісти "Динамо" цього похмурого вечора могли забити декілька м'ячів, проте реалізація моментів виявилася не на високому рівні.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський незадоволений помилкою в обороні, що призвела до призначення пенальті у ворота Бущана. Але ще більше тренер розчарований суддівством у цьому матчі. Він вважає, що рефері не призначив щонайменше небезпечний штрафний у ворота "Зальцбурга" за фол проти Ярмоленка.

Головний тренер "Динамо" запевнив, що його команда не має наміру здаватися. Попереду у "біло-синіх" матч-відповідь в Австрії, який відбудеться 27 серпня.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський РБ Зальцбург

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