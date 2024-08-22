Шовковский объяснил, что его разочаровало в матче Динамо против Зальцбурга

Александр Шовковский после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не сумело забить ни одного гола в ворота "РБ Зальцбург" в первом поединке четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Австрийская команда победила на выезде со счетом 2:0.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в интервью официальному сайту клуба объяснил причину поражения своих подопечных.

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"Динамо" уверенно начало поединок с "Зальцбургом" и создало несколько моментов у ворот соперника в начале матча. Однако уже к перерыву украинская команда уступала в счете, а в начале второго тайма пропустила второй гол с пенальти.

Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Чем остался недоволен Шовковский

Наставник "бело-синих" заявил, что итоговый результат не отражает ход событий в матче. Он напомнил, что футболисты "Динамо" в этот пасмурный вечер могли забить несколько мячей, однако реализация моментов оказалась не на высоком уровне.

Андрей Ярмоленко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский недоволен ошибкой в обороне, которая привела к назначению пенальти в ворота Бущана. Но еще больше тренер разочарован судейством в этом матче. Он считает, что рефери не назначил как минимум опасный штрафной в ворота "Зальцбурга" за фол против Ярмоленко.

Главный тренер "Динамо" заверил, что его команда не собирается сдаваться. Впереди у "бело-синих" ответный матч в Австрии, который состоится 27 августа.

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