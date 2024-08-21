Михалик объяснил, как Шовковский изменил Динамо к лучшему

Александр Шовковский отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

В четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург". Бывший защитник украинской команды Тарас Михалик объяснил, что поможет подопечным Александра Шовковского победить.

Эксперт считает феномен тренера определяющим в успехах "Динамо", сообщает Sport.ua.

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В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов. Украинский клуб является аутсайдером пары, но Тарас Михалик назвал факторы, который помогут "бело-синим" добиться успеха.

Георгий Бущан работает над реакцией. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский и уверенность от побед

Бывший защитник "Динамо" заявил, что уже давно выступления киевской команды в еврокубках не вызывали такого интереса. Михалик с нетерпением ждет каждый следующий поединок "бело-синих" в Лиге чемпионов.

Александр Караваев на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший защитник "Динамо" отметил, что команда в последних матчах на международной арене демонстрирует уверенность и не обращает внимание на то, насколько сильны соперник противостоит украинцам. По мнению эксперта, Шовковский привил игрокам не только уверенность в собственных силах, но и сбалансировал состав команды. Каждый футболист четко понимает, что должен делать в той или иной ситуации на поле. С психологией у игроков тоже все хорошо.

"Действия киевлян стали более разнообразными, добавили и в мобильности, что создавало проблемы соперникам. Не считаю, что "Зальцбург" не является фаворитом в противостоянии с "Динамо", — объяснил Михалик.

Ответный матч соперников в Лиге чемпионов пройдет 27 августа.

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