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Михалик раскрыл феномен Шовковского и объяснил, почему верит в победу Динамо

21 августа 2024 19:17
Валерий Ковалевич - Редактор
Михалик объяснил, как Шовковский изменил Динамо к лучшему
Александр Шовковский отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

В четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург". Бывший защитник украинской команды Тарас Михалик объяснил, что поможет подопечным Александра Шовковского победить. 

Эксперт считает феномен тренера определяющим в успехах "Динамо", сообщает Sport.ua

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В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов. Украинский клуб является аутсайдером пары, но Тарас Михалик назвал факторы, который помогут "бело-синим" добиться успеха.

Георгий Бущан
Георгий Бущан работает над реакцией. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский и уверенность от побед 

Бывший защитник "Динамо" заявил, что уже давно выступления киевской команды в еврокубках не вызывали такого интереса. Михалик с нетерпением ждет каждый следующий поединок "бело-синих" в Лиге чемпионов. 

Александр Караваев
Александр Караваев на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший защитник "Динамо" отметил, что команда в последних матчах на международной арене демонстрирует уверенность и не обращает внимание на то, насколько сильны соперник противостоит украинцам. По мнению эксперта, Шовковский привил игрокам не только уверенность в собственных силах, но и сбалансировал состав команды. Каждый футболист четко понимает, что должен делать в той или иной ситуации на поле. С психологией у игроков тоже все хорошо. 

"Действия киевлян стали более разнообразными, добавили и в мобильности, что создавало проблемы соперникам. Не считаю, что "Зальцбург" не является фаворитом в противостоянии с "Динамо", — объяснил Михалик.

Ответный матч соперников в Лиге чемпионов пройдет 27 августа. 

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский РБ Зальцбург

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