Михалик объяснил, как Шовковский изменил Динамо к лучшему

Михалик раскрыл феномен Шовковского и объяснил, почему верит в победу Динамо
В четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с австрийским "РБ Зальцбург". Бывший защитник украинской команды Тарас Михалик объяснил, что поможет подопечным Александра Шовковского победить.
Эксперт считает феномен тренера определяющим в успехах "Динамо", сообщает Sport.ua.
В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов. Украинский клуб является аутсайдером пары, но Тарас Михалик назвал факторы, который помогут "бело-синим" добиться успеха.
Шовковский и уверенность от побед
Бывший защитник "Динамо" заявил, что уже давно выступления киевской команды в еврокубках не вызывали такого интереса. Михалик с нетерпением ждет каждый следующий поединок "бело-синих" в Лиге чемпионов.
Бывший защитник "Динамо" отметил, что команда в последних матчах на международной арене демонстрирует уверенность и не обращает внимание на то, насколько сильны соперник противостоит украинцам. По мнению эксперта, Шовковский привил игрокам не только уверенность в собственных силах, но и сбалансировал состав команды. Каждый футболист четко понимает, что должен делать в той или иной ситуации на поле. С психологией у игроков тоже все хорошо.
"Действия киевлян стали более разнообразными, добавили и в мобильности, что создавало проблемы соперникам. Не считаю, что "Зальцбург" не является фаворитом в противостоянии с "Динамо", — объяснил Михалик.
Ответный матч соперников в Лиге чемпионов пройдет 27 августа.
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