Михалик пояснив, як Шовковський змінив Динамо на краще

Олександр Шовковський відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

У четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє з австрійським "РБ Зальцбург". Колишній захисник української команди Тарас Михалик пояснив, що допоможе підопічним Олександра Шовковського перемогти.

Експерт вважає феномен тренера визначальним в успіхах "Динамо", повідомляє Sport.ua.

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У середу, 21 серпня, "Динамо" прийме у Любліні "РБ Зальцбург". Переможець протистояння вийде до групового раунду Ліги чемпіонів. Український клуб є аутсайдером пари, але Тарас Михалик назвав чинники, які допоможуть "біло-синім" досягти успіху.

Георгій Бущан працює над реакцією. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський та впевненість від перемог

Колишній захисник "Динамо" заявив, що вже давно виступи київської команди у єврокубках не викликали такого інтересу. Михалик з нетерпінням чекає на кожен наступний поєдинок "біло-синіх" у Лізі чемпіонів.

Олександр Караваєв на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній захисник "Динамо" зазначив, що команда в останніх матчах на міжнародній арені демонструє впевненість і не звертає уваги на те, наскільки сильні суперники протистоїть українцям. На думку експерта, Шовковський прищепив гравцям не лише впевненість у власних силах, а й збалансував склад команди. Кожен футболіст чітко розуміє, що має робити у тій чи іншій ситуації на полі. З психологією у гравців теж усе гаразд.

"Дії киян стали різноманітнішими, додали й у мобільності, що створювало проблеми суперникам. Не вважаю, що "Зальцбург" не є фаворитом у протистоянні з "Динамо", — пояснив Михалик.

Матч-відповідь суперників у Лізі чемпіонів пройде 27 серпня.

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