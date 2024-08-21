Драгович назвав головну перевагу Динамо над РБ Зальцбург

Денис Попов під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Колишній захисник "Динамо" Александар Драгович є вихованцем віденської "Аустрії", принципового суперника "РБ Зальцбург". Досвідчений футболіст вважає, що українська команда може обіграти підопічних Пепейна Лейндерса.

Драгович перебуває під враженням від роботи Шовковського у "Динамо", повідомляє Kronen Zeitung.

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Александар Драгович виступав у "Динамо" з 2013 по 2016 роки та зіграв за українську команду 66 поєдинків. Він застав часи, коли Олександр Шовковський ще виходив на поле, а Андрій Ярмоленко вважався молодим гравцем, який подає надії.

Александар Драгович святкує перемогу. Фото: instagram.com/dragovic6/

Що Драгович сказав про шанси "Динамо"

Досвідчений захисник зіграв багато матчів у чемпіонаті Австрії та неодноразово протистояв на полі "Зальцбургу". Драгович і зараз стежить за чемпіонатом своєї країни, хоча не оминає і поєдинки "Динамо" в єврокубках.

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Драгович вважає, що Шовковський вже досяг певного успіху на посаду головного тренера "біло-синіх". Австрійцю подобається молода київська команда, яка навчилася протистояти пресингу суперника та швидко переходити з оборони в атаку.

"Лейндерс змінив гру "Зальцбурга", зробив цю команду більш потужною. Але вони продовжують часто помилятися в обороні. "Динамо" необхідно цим скористатися. Австрійці однозначно є фаворитами протистояння, але Шовковський, Ярмоленко та інші гравці київської команди можуть зробити сюрприз", — заявив Драгович.

Перший матч "Динамо" проти "РБ Зальцбург" пройде у середу, 21 серпня, у Любліні (Польща). Початок поєдинку о 22:00.

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