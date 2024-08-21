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У Зальцбурга сім футболістів не зіграють з Динамо

21 серпня 2024 00:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У Зальцбурга переповнений лазарет перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів
Футболисты "Зальцбурга". Фото: "РБ Зальцбург"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" 21 серпня в Любліні проведе домашній матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "РБ Зальцбург". Перед грою виявилось, що у суперника переповнений лазарет.

Про епідемію травм у австрійців повідомив портал Sport.ua.

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За інформацією від австрійського клубу, у них наразі переповнений лазарет, у якому знаходяться сім футболістів.

У матчі проти "Динамо" "РБ Зальцбург" не зможе розраховувати на захисників Хендрі Бланка, Дауда Гіндо та Леандро Моргалла, на півзахисників Дійона Камері і Такуму Кавамура, нападників Фернандо дос Сантоса Педро та Каріма Конате.

Перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів команди проведуть у польському Любліні. Гра-відповідь запланована на 27 серпня в австрійському Зальцбурзі.

У попередній двох стадіях "Динамо" пройшло сербський "Партизан" (6:2, 3:0) і шотландський "Рейнджерс" (1:1, 2:0). "РБ Зальцбург" у третьому кваліфікаційному раунді здолав нідерландський Твенте (2:1, 3:3).

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футбол Ліга чемпіонів Динамо РБ Зальцбург

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