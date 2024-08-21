У Зальцбурга переповнений лазарет перед матчем з Динамо в Лізі чемпіонів

Футболисты "Зальцбурга". Фото: "РБ Зальцбург"

Київське "Динамо" 21 серпня в Любліні проведе домашній матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "РБ Зальцбург". Перед грою виявилось, що у суперника переповнений лазарет.

Про епідемію травм у австрійців повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

Травми гравців "Зальцбурга"

За інформацією від австрійського клубу, у них наразі переповнений лазарет, у якому знаходяться сім футболістів.

У матчі проти "Динамо" "РБ Зальцбург" не зможе розраховувати на захисників Хендрі Бланка, Дауда Гіндо та Леандро Моргалла, на півзахисників Дійона Камері і Такуму Кавамура, нападників Фернандо дос Сантоса Педро та Каріма Конате.

Перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів команди проведуть у польському Любліні. Гра-відповідь запланована на 27 серпня в австрійському Зальцбурзі.

У попередній двох стадіях "Динамо" пройшло сербський "Партизан" (6:2, 3:0) і шотландський "Рейнджерс" (1:1, 2:0). "РБ Зальцбург" у третьому кваліфікаційному раунді здолав нідерландський Твенте (2:1, 3:3).

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.

Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу.

Ребров запросить до збірної новачків із "Динамо" — один із них викликається вперше.

"Бенфіка" шукає заміну Трубіну після травми українця.