Бенфіка збирається запросити голкіпера для заміни Трубіну

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Сезон 2024/2025 розпочався невдало для воротаря збірної України Анатолія Трубіна. Молодий футболіст отримав травму у матчі чемпіонату Португалії за "Бенфіку".

За найсприятливішого збігу обставин українець пропустить тиждень, повідомляє Diario de Transferencias.

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Анатолій Трубін отримав травму у матчі другого туру чемпіонату Португалії, у якому "Бенфіка" обіграла "Каса Піа" з рахунком 3:0. Під час поєдинку голкіпер розтяг зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. Він дограв зустріч до фінального свистка, але у найближчих матчах на поле не вийде.

Анатолій Трубін дає автографи. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфіка" хоче замінити Трубіна

Український голкіпер є основним футболістом португальської команди. Тренерський штаб "орлів" не довіряє іншим воротарям на чолі із Самуелем Соарешем. Найближчим часом "Бенфіка" запросить нового голкіпера, який захищатиме ворота команди до одужання Трубіна. Поки не відомо, про якого воротаря йдеться.

Водночас у збірній України сподіваються на те, що Анатолій встигне відновитися та набрати форму перед матчами національної команди у Лізі Націй. У вересні підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Албанії та Чехії.

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