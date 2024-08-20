Форвард Зорі Герреро побився з тренером команди

Футболісти "Зорі" після перемоги. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

У луганській "Зорі" знову виникли проблеми, пов'язані з поведінкою панамського форварда команди Едуардо Герреро. Футболіст розлютився на тренера після заміни у матчі УПЛ.

Герреро вже не вперше затіяв бійку з наставником "Зорі", повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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У матчі чемпіонату України з футболу "Зоря" програла "Олександрії" з рахунком 1:2. Виконувач обов'язків головного тренера луганської команди Юрій Коваль замінив 24-річного форварда Едуардо Герреро під час поєдинку, що викликало гнівну реакцію у панамського футболіста.

Едуардо Герреро святкує гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Герреро знову побився з тренером

Заміна форварда призвела до скандалу, Герреро заспокоювала вся лава запасних "Зорі". Це вже не перший скандальний епізод за участю Герреро. Минулого сезону він бився Валерієм Кривенцовим незадовго до звільнення тренера.

Цього разу керівництву "Зорі" знову доведеться вибирати, кого залишити в клубі. Минулого сезону Герреро забив 9 голів в УПЛ, однак у клубі незадоволені його поведінкою.

Влітку Герреро міг перейти до київського "Динамо", проте столичний клуб у результаті відмовився від трансферу Едуардо.

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