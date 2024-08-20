Усик назвав улюблений закордонний клуб та футболістів

Усик назвав свій улюблений іноземний футбольний клуб та гравців
Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про своє захоплення футболом. Українець назвав клуб та гравців, які йому подобаються.
Усик пояснив, чому любить тренуватися разом із футболістами, в інтерв'ю Daily Mail.
Олександр Усик, який у 2024 році завоював пояси WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі, прокоментував своє захоплення футболом. Він зізнався, що завжди хотів грати на полі, а зараз використовує тренування на відновлення після боксерських поєдинків.
Улюблений клуб Усика
Український боксер заявив, що йому подобалася гра англійської "Манчестер Юнайтед". У той час, коли Усик захопився футболом, цей клуб домінував у Європі, а гра Гарі Невілла та Девіда Бекхема викликала у майбутнього боксера захоплення.
Улюбленими футболістами чемпіона світу з боксу були Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович та бразилець Роналдо. Усика захоплювала їхня ігрова майстерність. Олександр зізнався, що вважає великими футболістами та Ліонеля Мессі з Кріштіану Роналду.
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