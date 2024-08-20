Усик назвав улюблений закордонний клуб та футболістів

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот Daily Mail

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про своє захоплення футболом. Українець назвав клуб та гравців, які йому подобаються.

Усик пояснив, чому любить тренуватися разом із футболістами, в інтерв'ю Daily Mail.

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Олександр Усик, який у 2024 році завоював пояси WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі, прокоментував своє захоплення футболом. Він зізнався, що завжди хотів грати на полі, а зараз використовує тренування на відновлення після боксерських поєдинків.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот Daily Mail

Улюблений клуб Усика

Український боксер заявив, що йому подобалася гра англійської "Манчестер Юнайтед". У той час, коли Усик захопився футболом, цей клуб домінував у Європі, а гра Гарі Невілла та Девіда Бекхема викликала у майбутнього боксера захоплення.

Олександр Усик під час футбольного тренування. Фото: скриншот Daily Mail

Улюбленими футболістами чемпіона світу з боксу були Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович та бразилець Роналдо. Усика захоплювала їхня ігрова майстерність. Олександр зізнався, що вважає великими футболістами та Ліонеля Мессі з Кріштіану Роналду.

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