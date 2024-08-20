Усик назвал любимый зарубежный клуб и футболистов

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот Daily Mail

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем увлечении футболом. Украинец назвал клуб и игроков, которые ему нравятся.

Усик объяснил, почему любит тренироваться вместе с футболистами, в интервью Daily Mail.

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Александр Усик, который в 2024 года завоевал пояса WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе, прокомментировал свое увлечение футболом. Он признался, что всегда хотел играть на поле, а сейчас использует тренировки для восстановления после боксерских поединков.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот Daily Mail

Любимый клуб Усика

Украинский боксер заявил, что ему нравилась игра английского "Манчестер Юнайтед". В то время, когда Усик увлекся футболом, этот клуб доминировал в Европе, а игра Гари Невилла и Дэвида Бекхэма вызывала у будущего боксера восторг.

Александр Усик во время футбольной тренировки. Фото: скриншот Daily Mail

Любимыми футболистам чемпиона мира по боксу были Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и бразилец Роналдо. Усика восторгало их игровое мастерство. Александр признался, что считает великими футболистами и Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

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