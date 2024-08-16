Бой Усик — Фьюри — известна окончательная дата реванша

Александр Усик во время футбольной тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в 2024 году. Поединок могли перенести, но в итоге было принято окончательное решение о дате проведения реванша.

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх на своей странице в соцсети "X" опубликовал дату поединка.

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Александр Усик с ребенком. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Когда пройдет реванш Усик — Фьюри

Еще до поединка было известно, что оба боксера согласились провести еще один поединок. Изначально планировалось, что он пройдет в конце декабря в Саудовской Аравии. Однако организаторы противостояния говорили, что могут перенести реванш на начало 2025 года.

Афиша боя Усик — Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/

Окончательной датой проведения реванша стало 21 декабря. Именно в эту ночь Александр Усик и Тайсон Фьюри снова выйдут на ринг. Британец постарается вернуть и свой пояс и отобрать у украинца звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

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