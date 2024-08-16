Бой Усик — Фьюри — известна окончательная дата реванша

В организации боя Усика с Фьюри произошли серьезные изменения — что известно
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в 2024 году. Поединок могли перенести, но в итоге было принято окончательное решение о дате проведения реванша.
Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх на своей странице в соцсети "X" опубликовал дату поединка.
Поздно вечером 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В бою, который установил рекорд по количеству просмотров, он победил Тайсона Фьюри и завладел последним поясом, которого еще не было в коллекции украинца.
Когда пройдет реванш Усик — Фьюри
Еще до поединка было известно, что оба боксера согласились провести еще один поединок. Изначально планировалось, что он пройдет в конце декабря в Саудовской Аравии. Однако организаторы противостояния говорили, что могут перенести реванш на начало 2025 года.
Окончательной датой проведения реванша стало 21 декабря. Именно в эту ночь Александр Усик и Тайсон Фьюри снова выйдут на ринг. Британец постарается вернуть и свой пояс и отобрать у украинца звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
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