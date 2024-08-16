Бій Усик — Фьюрі — відома остаточна дата реваншу

Олександр Усик під час футбольного тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у 2024 році. Поєдинок могли перенести, але в результаті було ухвалено остаточне рішення про дату проведення реваншу.

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Шейх на своїй сторінці у соцмережі "X" опублікував дату поєдинку.

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Пізно ввечері 19 травня Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. У бою, який встановив рекорд за кількістю переглядів, він переміг Тайсона Ф'юрі та заволодів останнім поясом, якого ще не було в колекції українця.

Олександр Усик із дитиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Коли пройде реванш Усик — Ф'юрі

Ще до поєдинку було відомо, що обидва боксери погодилися провести ще один поєдинок. Спочатку планувалося, що він пройде наприкінці грудня у Саудівській Аравії. Проте організатори протистояння говорили, що можуть перенести реванш на початок 2025 року.

Афіша бою Усик — Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury/

Остаточною датою проведення реваншу стало 21 грудня. Саме цієї ночі Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі знову вийдуть на ринг. Британець намагатиметься повернути й свій пояс і відібрати в українця звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

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