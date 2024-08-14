Усик провів тренування з футболістами Шахтаря

Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик провів тренування на базі донецького "Шахтаря". Український боксер поспілкувався зі спортсменами, які пережили поранення та ампутацію кінцівок.

Усик тренувався з командою "Шахтар Сталеві", повідомляє офіційний аккаунт "гірників" у соцмережі "X".

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У середу, 14 серпня, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик побував на базі спорткомплексу "Святошин", де тренуються представники команди "Шахтар Сталеві". Боксер любить футбол і періодично тренується із професійною командою "Полісся". Проте цього разу він займався із "гірниками".

Олександр Усик, Маріно Пушич, Дарійо Срна та команда "Шахтар Сталеві". Фото: x.com/FCShakhtar/

Усик у "Шахтарі"

Чинні чемпіони України створили команду, до якої входять захисники країни, які повернулися з фронту з пораненнями та ампутаціями. Зараз у колективі "Шахтар Сталеві" 50 людей. Усик заявив, що спорт допомагає їм адаптуватися до подальшого життя.

"Кожен з нас, українців, яких ці хлопці захищають від ворога, повинен допомагати, підтримувати їх і хоча б просто прийти поспілкуватися та пограти у футбол. Дуже добре бачити їхні емоції", — пояснив Усик.

Чемпіон світу з боксу додав, що спорт допоможе військовим знайти нову мету у житті. Усик назвав "тиграми" всіх, хто захищає Україну.

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