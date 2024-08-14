Усик провел тренировке с футболистами Шахтера

Усик снова тренировался с футбольным клубом, и это не Полесье
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик провел тренировку на базе донецкого "Шахтера". Украинский боксер пообщался со спортсменами, которые пережили ранения и ампутации конечностей.
Усик тренировался с командой "Шахтер Стальные", сообщает официальный аккаунт "горняков" в соцсети "X".
В среду, 14 августа, абсолютный чемпион мира Александр Усик побывал на базе спорткомплекса "Святошин", где тренируются представители команды "Шахтер Стальные". Боксер любит футбол и периодически тренируется с профессиональной командой "Полесье". Однако в этот раз он занимался с "горняками".
Усик в "Шахтере"
Действующие чемпионы Украины создали команду, в которую входят защитники страны, вернувшиеся с фронта с ранениями и ампутациями. Сейчас в коллективе "Шахтер Стальные" 50 человек. Усик заявил, что спорт помогает им адаптироваться к дальнейшей жизни.
"Каждый из нас, украинцев, которых эти ребята защищают от врага, должен помогать, поддерживать их и хотя бы просто прийти пообщаться и поиграть в футбол. Очень здорово видеть их эмоции", — объяснил Усик.
Чемпион мира по боксу добавил, что спорт поможет военным найти новую цель в жизни. Усик назвал "тиграми" всех, кто защищает Украину.
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