Форвард Зари Герреро подрался с тренером команды

Футболисты "Зари" после победы. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

В луганской "Заре" снова возникли проблемы, которые связаны с поведением панамского форварда команды Эдуардо Герреро. Футболист разозлился на тренера после замены в матче УПЛ.

Герреро уже не в первый раз затеял драку с наставником "Зари", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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В матче чемпионата Украины по футболу "Заря" проиграла "Александрии" со счетом 1:2. Исполняющий обязанности главного тренера луганской команды Юрий Коваль заменил 24-летнего форварда Эдуардо Герреро по ходу поединка, что вызвало гневную реакцию у панамского футболиста.

Эдуардо Герреро празднует гол. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Герреро снова подрался с тренером

Замена форварда привела к скандалу, Герреро успокаивала вся скамейка запасных "Зари". Это уже не первый скандальный эпизод в участием Герреро. В прошлом сезоне он подрался Валерием Кривенцовым незадолго до увольнения тренера.

На этот раз руководству "Зари" снова придется делать выбор, кого оставить в клубе. В прошлом сезоне Герреро забил 9 голов в УПЛ, однако в клубе недовольны его поведением.

Летом Герреро мог перейти в киевское "Динамо", однако столичный клуб в итоге отказался от трансфера Эдуардо.

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