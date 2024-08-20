Варди оставил Тоттенхэм без победы и поиздевался над болельщиками

Джейми Варди во время матча за "Лестер". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Первый тур чемпионата Англии по футболу завершился поединком "Лестера" с "Тоттенхэмом". Команда Ангелоса Постекоглу не смогла начать сезон с победы.

Джейми Варди забил еще один важный гол в составе "Лестера", сообщает портал Новини.LIVE.

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В понедельник, 19 августа, "Лестер" принял "Тоттенхэм", который называют одним из претендентов на победу в АПЛ. "Шпоры" хорошо провели первый тайм и повели в счете после гола Педро Порро. Но после перерыва "Лестер", который вернулся в элитный дивизион из Чемпионшипа, испортил команде Постекоглу настроение.

Джейми Варди празднует гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Варди ответил болельщикам "Тоттенхэма"

Уже на 58-й минуте лидер "Лестера" Джейми Варди, которому уже 37 лет, сравнял счет. В оставшееся время "лисы" были близки к тому, чтобы забить еще один гол. У "Тоттенхэма" ничего не получалось в атаке. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Варди в этом матче запомнился не только благодаря своему голу. Устав от свиста со стороны болельщиков "Тоттенхэма", Джейми ответил им обидным жестом. Форвард показал пальцами "ноль" и сделал жест в сторону трибун. Потом продемонстрировал "единичку" и показал на себя.

Vardy wanted to let the Tottenham fans know how many Premier League titles he's won... and how many they've won 😶 pic.twitter.com/jnFU4tesiH — 433 (@433) August 19, 2024

Таким образом Варди напомнил, сколько раз выиграл Премьер-лигу, и сколько побед на счету "Тоттенхэма".

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