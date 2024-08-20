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Варди спас Лестер от поражения и потроллил болельщиков Тоттенхэма

20 августа 2024 09:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Варди оставил Тоттенхэм без победы и поиздевался над болельщиками
Джейми Варди во время матча за "Лестер". Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Первый тур чемпионата Англии по футболу завершился поединком "Лестера" с "Тоттенхэмом". Команда Ангелоса Постекоглу не смогла начать сезон с победы

Джейми Варди забил еще один важный гол в составе "Лестера", сообщает портал Новини.LIVE. 

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В понедельник, 19 августа, "Лестер" принял "Тоттенхэм", который называют одним из претендентов на победу в АПЛ. "Шпоры" хорошо провели первый тайм и повели в счете после гола Педро Порро. Но после перерыва "Лестер", который вернулся в элитный дивизион из Чемпионшипа, испортил команде Постекоглу настроение. 

Джейми Варди
Джейми Варди празднует гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Варди ответил болельщикам "Тоттенхэма" 

Уже на 58-й минуте лидер "Лестера" Джейми Варди, которому уже 37 лет, сравнял счет. В оставшееся время "лисы" были близки к тому, чтобы забить еще один гол. У "Тоттенхэма" ничего не получалось в атаке. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. 

Варди в этом матче запомнился не только благодаря своему голу. Устав от свиста со стороны болельщиков "Тоттенхэма", Джейми ответил им обидным жестом. Форвард показал пальцами "ноль" и сделал жест в сторону трибун. Потом продемонстрировал "единичку" и показал на себя. 

Таким образом Варди напомнил, сколько раз выиграл Премьер-лигу, и сколько побед на счету "Тоттенхэма". 

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спорт футбол Тоттенхэм Джейми Варди АПЛ

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09:42 Защитники уничтожили более тысячи окупантов — Генштаб назвал новые потери врага

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

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09:38 Некоторые украинцы потеряют жилищные субсидии — почему отберут госпомощь

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