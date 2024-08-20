Варді залишив Тоттенгем без перемоги й знущався з уболівальників

Джеймі Варді під час матчу за "Лестер". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Перший тур чемпіонату Англії з футболу завершився поєдинком "Лестера" з "Тоттенгемом". Команда Ангелоса Постекоглу не змогла розпочати сезон із перемоги.

Джеймі Варді забив ще один важливий гол у складі Лестера, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 19 серпня, "Лестер" прийняв "Тоттенгем", який вважають одним із претендентів на перемогу в АПЛ. "Шпори" добре провели перший тайм і повели у рахунку після голу Педро Порро. Але після перерви "Лестер", який повернувся до елітного дивізіону з Чемпіоншипу, зіпсував команді Постекоглу настрій.

Джеймі Варді святкує гол. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Варді відповів вболівальникам "Тоттенгема"

Вже на 58-й хвилині лідер "Лестера" Джеймі Варді, якому вже 37 років, зрівняв рахунок. У час, що залишився, "лисиці" були близькі до того, щоб забити ще один гол. У "Тоттенгема" нічого не виходило в атаці. В результаты поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Варді у цьому матчі запам'ятався не лише завдяки своєму голу. Втомившись від свисту з боку вболівальників "Тоттенгема", Джеймі відповів їм образливим жестом. Форвард показав пальцями "нуль" і зробив жест у бік трибун. Потім продемонстрував "одиничку" та показав на себе.

Vardy wanted to let the Tottenham fans know how багато Premier League titles he's won... and how many they've won 😶 pic.twitter.com/jnFU4tesiH - 433 (@433) August 19, 2024

Таким чином Варді нагадав, скільки разів виграв Прем'єр-лігу та скільки перемог на рахунку "Тоттенгема".

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