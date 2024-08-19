Мареска назвав роль Мудрика у Челсі у новому сезоні

Михайло Мудрик (у центрі знизу) на тренуванні "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

У першому турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" програв у Лондоні "Манчестер Сіті" з рахунком 0:2. Футболіст збірної України Михайло Мудрик провів весь поєдинок на лаві запасних.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска в інтерв'ю офіційному сайту клубу пояснив, чому українець не зіграв проти чинних чемпіонів Англії.

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Енцо Мареска визнав, що Михайло Мудрик мав вийти на поле у грі з "Манчестер Сіті", проте перебіг матчу невдало розвивався для "синіх". Тренер прийняв відповідальність за поразку своєї команди та заявив, що йому доводиться приймати складні рішення.

Мареска керує тренуванням "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Що чекає на Мудрика в новому сезоні

Енцо Мареска розповів, що йому було важко обрати основний склад на матч проти команди Хосепа Гвардіоли. Тренер пояснив, що ті футболісти, які опинилися на лаві запасних, заслуговували на шанс зіграти з чемпіонами Англії.

"Робота тренера полягає в тому, щоб приймати важкі рішення і брати на себе відповідальність. Гравці можуть це приймати, можуть не розуміти причин, чому залишаються в запасі. Зрештою, тільки я відповідаю за результат", — нагадав Мареска.

Тренер "Челсі" запевнив, що всі гравці команди зможуть проявити себе у матчах цього сезону. У Михайла Мудрика з'явиться більше шансів стати основним футболістом, якщо переговори про відхід Рахіма Стерлінга з клубу завершаться трансфером гравця.

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