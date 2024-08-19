Поведінка гравців Кривбаса після перемоги над Вересом викликала скандал

Гравці "Кривбаса" святкують перемогу. Фото: instagram.com/fckryvbas/

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги "Кривбас" на виїзді обіграв "Верес" із рахунком 2:0. Підопічні Юрія Вернидуба закінчували поєдинок у меншості.

Після матчу гравці "Кривбасу" стали фігурантами скандалу, повідомляє журналістка УПЛ ТВ Катерина Годунова на своїй сторінці в Instagram.

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Боротьбу на полі у матчі "Вереса" та "Кривбаса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Деталі скандалу

Катерина Годунова розповіла, що вперше за вісім років її роботи у спортивній журналістиці вона стала свідком, що футболісти після перемоги вирішили проігнорувати інтерв'ю. Навіть представники пресслужба не змогли розв'язати цю проблему.

"Від віцепрезидента ми почули, що "хлопці відверто за***лися", і я їх розумію, і знімальна група теж. Ми всі за***лися. Але будемо відвертими: є люди, чий за** набагато більше", — написала Годунова.

Журналістка мріє, щоб український спорт перестав бути інфантильним. Вона закликала футболістів та пресу поважати один одного та не забувати, для кого гравці виходять на поле.

Вже у четвер, 22 серпня, "Кривбас" зіграє у єврокубках проти іспанського "Бетісу".

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