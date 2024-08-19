Поведінка гравців Кривбаса після перемоги над Вересом викликала скандал

Футболісти Кривбаса спровокували скандал після перемоги над Вересом
У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги "Кривбас" на виїзді обіграв "Верес" із рахунком 2:0. Підопічні Юрія Вернидуба закінчували поєдинок у меншості.
Після матчу гравці "Кривбасу" стали фігурантами скандалу, повідомляє журналістка УПЛ ТВ Катерина Годунова на своїй сторінці в Instagram.
Футболісти "Кривбасу" відмовилися від спілкування з пресою на післяматчевих флешінтерв'ю. Вони просто не вийшли до журналістів, щоби поділитися думками про поєдинок. Причину такої поведінки розкрив віцепрезидент "Кривбаса".
Деталі скандалу
Катерина Годунова розповіла, що вперше за вісім років її роботи у спортивній журналістиці вона стала свідком, що футболісти після перемоги вирішили проігнорувати інтерв'ю. Навіть представники пресслужба не змогли розв'язати цю проблему.
"Від віцепрезидента ми почули, що "хлопці відверто за***лися", і я їх розумію, і знімальна група теж. Ми всі за***лися. Але будемо відвертими: є люди, чий за** набагато більше", — написала Годунова.
Журналістка мріє, щоб український спорт перестав бути інфантильним. Вона закликала футболістів та пресу поважати один одного та не забувати, для кого гравці виходять на поле.
Вже у четвер, 22 серпня, "Кривбас" зіграє у єврокубках проти іспанського "Бетісу".
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