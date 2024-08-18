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ЛНЗ у вольовому стилі переміг Рух, Кривбас в матчі з вилученнями виграв у Вереса — відео

18 серпня 2024 19:53
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ та Кривбас здобули перемоги в матчах третього туру УПЛ
Матч "Верес" — "Кривбас". Фото: "Кривбас"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі 18 серпня пройшли матчі третього туру. ЛНЗ приймав "Рух", а "Верес" зіграв з "Кривбасом".

Перемоги здобули команди з Черкас та Кривого Рогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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ЛНЗ — "Рух"

У матчі в Черкасах ЛНЗ не був фаворитом гри з "Рухом", але львів'яни втратили важливих гравців та підійшли до матчу не в оптимальному складі.

При цьому "Рух" першим відкрив рахунок. На 51-й хвилині Квасниця зробив рейд з правого флангу зі зміщенням до центру та пробив у правий кут воріт.

ЛНЗ вдалося зрівняти рахунок після виходу на поле новачка Момо. На 72-й хвилині форвард обіграв двох гравців біля кутового на лівому фланзі, зіграв у центр на Яшарі, який зупинив м'яч під удар Тіллю і люксембуржець розстріляв ворота.

На 82-й хвилині черкасці подвоїли рахунок. Пасіч із лівого флангу пробив здалеку під праву стійку.

Крапку в матчі поставив Яшарі з пенальті на 8-й доданій хвилині.

ЛНЗ — "Рух" - 3:1

Голи: Тілль, 72, Г. Пасіч, 82, Яшарі, 90+8 (пен.) — Квасниця, 51

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Дайко — Тілль (Бар, 90+1), Яшарі, Олійник (Бойко, 60) — Молло (Наумець, 85), Ассінор (Момо, 60), Г. Пасіч.

"Рух": Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін (Клайвер, 76).

Попередження: Тілль — Роман

"Верес" — "Кривбас"

Розлючена після вильоту з Ліги Європи команда з Кривого Рогу швидко відкрила рахунок. На 12-й хвилині Соса отримав передачу Вакулка до правого флангу штрафного і пробивав у дальній кут. Кожухар відбив м'яч, але Прінс був першим на добиванні — 0:1.

Гірше становище "Вересу" стало на 28-й хвилині, коли Сміян за грубий фол на Кузику заробив другу жовту картку та покинув поле.

На початку другого тайму склади вирівнялись. Дахновський ішов на побачення з воротарем і Романчук зупинив його перед штрафним майданчиком — пряма червона картка за фол останньої надії.

На 81-й хвилині після фолу на Кузику Стецьков із пенальті зробив рахунок 0:2.

"Верес" — "Кривбас" — 0:2

Голи: Прінс, 12, Стецьков, 81 (пен.)

"Верес": Кожухар — Протасевич, (Гакман, 62) Гончаренко, Вовченко, Сміян — Шарай, Кучеров (Кльоц, 75), Яго, Дахновський (Куція, 62) — Степанюк (Луан, 62) — Гайдучик (Мрвальєвич, 71).

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго (Драмбаєв, 56) — Бізімана (Конате, 56), Вакулко (Бандейра, 87) — Д. Кузик, Луньов (Хомченовський, 46), Соса — Прінс (Кожушко, 64).

Попередження: Сміян, Гончаренко — Луньов

Вилучення: Сміян, 28 (друге попередження) — Романчук, 51 (фол останньої надії).

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футбол УПЛ Кривбасс Верес Рух Львів ЛНЗ

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