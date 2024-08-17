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Динамо обіграло Карпати, Полісся втратило очки, Зоря поступилася Ротаню — результати УПЛ

17 серпня 2024 21:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Результати 3-го туру УПЛ: Перемога Динамо, нічия Полісся, поразка Зорі
Матч "Карпати" — "Динамо". Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі третього туру. "Карпати" приймали "Динамо", "Зоря" зіграла з "Олександрією", а "Полісся" протистояло "Інгульцю".

В центральному матчі туру "Динамо" виграло у новачка ліги, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Зоря" — "Олександрія"

"Зоря" активніше почала матч та кілька разів могла забити, але "Олександрія" відзначилась першою. На 21-й хвилині Беззері подарували м’яч на правому фланзі, а потім за допомогою Філіпова він вийшов на необхідну дистанцію та пробив.

Ще більше шокувати господарів "Олександрія змогла на 32-й хвилині. Ковалець зі штрафного пробив під стійкою — 0:2.

"Зоря" відповіла взяттям воріт лише на початку другого тайму. Після стандарту Джордан пробив головою.

"Зоря" — "Олександрія" – 1:2

Голи: Джордан, 51 — Беззера, 24, Ковалець, 32

"Зоря": Турбаєвський — Тронтель, Нваезе (Вакула, 63), Джордан, Вантух (Жуніньйо, 46) — Кирюханцев (Кораблін, 63), Яцик, Мічин (Дришлюк, 46), Башич — Герреро (Горбач, 78), Антюх.

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 71), Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Смирний, 46), Калюжний, Шостак (Мишньов, 66) — Беззера, Філіппов, Шулянський (Костишин, 71).

Попередження: Нваезе, Дришлюк, Яцик

"Полісся" — "Інгулець"

Попри статус аутсайдера в матчі з "Поліссям", "Інгулець" першим відкрив рахунок. На 41-й хвилині Вівальді на ближній штанзі  забив м’яч. Проте втримати переможний рахунок до кінця першого тайму клуб не зміг.

На другій доданій хвилині до першого тайму  господарі зрівняли ракунок, який став 2:2.

"Полісся" — "Інгулець" — 1:1

Голи: Назаренко, 45+2 — Вілівальд, 41

"Полісся": Кудрик — Майсурадзе (Михайліченко, 46), Віалле, Чоботенко, Смоляков — Лєднєв (Крушинський, 46), Бабенко, Мустафаєв (Луїфер, 79) — Гуцуляк, Брістрич (Пайшао, 61), Назаренко (Макуана, 72).

"Інгулець": Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 82), Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець (Резепов, 88), Лісняк (Петько, 74), П’ятов, Богунов (Пушкарьов, 63) — Волохатий (Сад, 82), Козак.

Попередження: Віалле — Лісняк

"Карпати" — "Динамо"

У центральному матчі туру киян чекав холодний душ вже на першій хвилині. В штрафній "Динамо" Підлепинець прострелив в центр, де забив Очеретько.

"Динамо" зрівняло рахунок на 23-й хвилині. Піхальонок здалеку пробив  під перекладину. Це для Олександра вже третій гол за киян.

На 58-й хвилині "Динамо" вийшло вперед після удару Ваната, який реалізував вихід віч-на-віч на ворота господарів.

В кінцівці матчу Ярмоленко заробив пенальті та його реалізував — 3:1.

"Карпати" — "Динамо" — 1:3

Голи: Очеретько, 1 — Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)

"Карпати": Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Підлепенець (Стеніо, 63), Ігор (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Андрієвський (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаєв.

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Карпати футбол Динамо Заря Луганськ Інгулець Олександрія Полісся

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