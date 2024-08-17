Результаты 3-го тура УПЛ: Победа Динамо, ничья Полесья, поражение Зари

Матч "Карпаты" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге прошли матчи третьего тура. "Карпаты" принимали "Динамо", "Заря" сыграла с "Александрией", а "Полесье" противостояло "Ингульцу".

В центральном матче тура "Динамо" выиграло у новичка лиги, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Заря" — "Александрия"

"Заря" активнее начала матч и несколько раз могла забить, но "Александрия" отличилась первой. На 21-й минуте Беззере подарили мяч на правом фланге, а затем с помощью Филиппова он вышел на необходимую дистанцию и пробил.

Еще больше шокировать хозяев "Александрия смогла на 32-й минуте. Ковалец со штрафного пробил под стенкой — 0:2.

"Заря" ответила взятием ворот только в начале второго тайма. После стандарта Джордан пробил головой.

"Заря" — "Александрия" — 1:2

Голы: Джордан, 51 — Беззера, 24, Ковалец, 32

"Заря": Турбаевский — Тронтель, Нваезе (Вакула, 63), Джордан, Вантух (Жуниньо, 46) — Кирюханцев (Кораблин, 63), Яцик, Мичин (Дришлюк, 46), Башич — Герреро (Горбач, 78).

"Александрия": Ермаков — Кравченко (Кампуш, 71), Копина, Шабанов, Мартынюк — Ковалец (Смирный, 46), Калюжный, Шостак (Мышнев, 66) — Беззера, Филиппов, Шулянский (Костишин, 71).

Предупреждения: Нваэзе, Дришлюк, Яцик

"Полесье" — "Ингулец"

Несмотря на статус аутсайдера в матче с "Полесьем", "Ингулец" первым открыл счет. На 41-й минуте Вивальди на ближней штанге забил мяч. Однако удержать победный счет до конца первого тайма клуб не смог.

На второй добавленной минуте к первому тайму хозяева сравняли счет — 2:2.

"Полесье" — "Ингулец" — 1:1

Голы: Назаренко, 45+2 — Виливальд, 41

"Полесье": Кудрик — Майсурадзе (Михайличенко, 46), Виалле, Чоботенко, Смоляков — Леднев (Крушинский, 46), Бабенко, Мустафаев (Луифер, 79) — Гуцуляк, Бристрич (Пайшао, 62).

"Ингулец": Паламарчук — Дубилей (Сидоренко, 82), Виливальд, Шершень, Мельничук — Белоцерковец (Резепов, 88), Лисняк (Петько, 74), Пятов, Богунов (Пушкарев, 63) — Волохатый (Сад, 82), Козак.

Предупреждение: Виалле — Лесняк

"Карпаты" — "Динамо"

В центральном матче тура киевлян ждал холодный душ уже на первой минуте. В штрафной "Динамо" Подлепенец прострелил в центр, где забил Очеретько.

"Динамо" сравняло счет на 23-й минуте. Пихаленок издалека пробил под перекладину. Это для Александра уже третий гол за киевлян.

На 58-й минуте "Динамо" вышло вперед после удара Ваната, реализовавшего выход один на один на ворота хозяев.

В концовке матча Ярмоленко заработал пенальти и его реализовал — 3:1.

"Карпаты" — "Динамо" — 1:3

Голы: Очеретько, 1 — Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)

"Карпаты": Кемкин — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Подлепенец (Стенио, 63), Игорь (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Беловар, Михавко, Вивчаренко — Пихаленок, Андриевский (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаев.

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