Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо обыграло Карпаты, Полесье потеряло очки, Заря уступила Ротаню — результаты УПЛ arrow

Динамо обыграло Карпаты, Полесье потеряло очки, Заря уступила Ротаню — результаты УПЛ

17 августа 2024 21:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Результаты 3-го тура УПЛ: Победа Динамо, ничья Полесья, поражение Зари
Матч "Карпаты" — "Динамо". Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге прошли матчи третьего тура. "Карпаты" принимали "Динамо", "Заря" сыграла с "Александрией", а "Полесье" противостояло "Ингульцу".

В центральном матче тура "Динамо" выиграло у новичка лиги, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Заря" — "Александрия"

"Заря" активнее начала матч и несколько раз могла забить, но "Александрия" отличилась первой. На 21-й минуте Беззере подарили мяч на правом фланге, а затем с помощью Филиппова он вышел на необходимую дистанцию и пробил.

Еще больше шокировать хозяев "Александрия смогла на 32-й минуте. Ковалец со штрафного пробил под стенкой — 0:2.

"Заря" ответила взятием ворот только в начале второго тайма. После стандарта Джордан пробил головой.

"Заря" — "Александрия" — 1:2

Голы: Джордан, 51 — Беззера, 24, Ковалец, 32

"Заря": Турбаевский — Тронтель, Нваезе (Вакула, 63), Джордан, Вантух (Жуниньо, 46) — Кирюханцев (Кораблин, 63), Яцик, Мичин (Дришлюк, 46), Башич — Герреро (Горбач, 78).

"Александрия": Ермаков — Кравченко (Кампуш, 71), Копина, Шабанов, Мартынюк — Ковалец (Смирный, 46), Калюжный, Шостак (Мышнев, 66) — Беззера, Филиппов, Шулянский (Костишин, 71).

Предупреждения: Нваэзе, Дришлюк, Яцик

"Полесье" — "Ингулец"

Несмотря на статус аутсайдера в матче с "Полесьем", "Ингулец" первым открыл счет. На 41-й минуте Вивальди на ближней штанге забил мяч. Однако удержать победный счет до конца первого тайма клуб не смог.

На второй добавленной минуте к первому тайму хозяева сравняли счет — 2:2.

"Полесье" — "Ингулец" — 1:1

Голы: Назаренко, 45+2 — Виливальд, 41

"Полесье": Кудрик — Майсурадзе (Михайличенко, 46), Виалле, Чоботенко, Смоляков — Леднев (Крушинский, 46), Бабенко, Мустафаев (Луифер, 79) — Гуцуляк, Бристрич (Пайшао, 62).

"Ингулец": Паламарчук — Дубилей (Сидоренко, 82), Виливальд, Шершень, Мельничук — Белоцерковец (Резепов, 88), Лисняк (Петько, 74), Пятов, Богунов (Пушкарев, 63) — Волохатый (Сад, 82), Козак.

Предупреждение: Виалле — Лесняк

"Карпаты" — "Динамо"

В центральном матче тура киевлян ждал холодный душ уже на первой минуте. В штрафной "Динамо" Подлепенец прострелил в центр, где забил Очеретько.

"Динамо" сравняло счет на 23-й минуте. Пихаленок издалека пробил под перекладину. Это для Александра уже третий гол за киевлян.

На 58-й минуте "Динамо" вышло вперед после удара Ваната, реализовавшего выход один на один на ворота хозяев.

В концовке матча Ярмоленко заработал пенальти и его реализовал — 3:1.

"Карпаты" — "Динамо" — 1:3

Голы: Очеретько, 1 — Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пен.)

"Карпаты": Кемкин — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко — Чачуа (Шах, 63), Альварес, Очеретько — Подлепенец (Стенио, 63), Игорь (Устименко, 63), Костенко (Кузик, 46).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Беловар, Михавко, Вивчаренко — Пихаленок, Андриевский (Михайленко, 82), Лонвейк (Шапаренко, 46) — Волошин, Ванат, Кабаев.

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.

Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.

Карпаты футбол Динамо Заря Луганск Ингулец Александрия Полесье

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:25 Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

22:11 Прекращение помощи от Германии — в МИД заявили о манипуляциях

21:59 Динамо обыграло Карпаты, Полесье потеряло очки, Заря уступила Ротаню — результаты УПЛ

21:33 Ситуация со светом на Одесчине — будут ли применять графики завтра

21:13 Во Львове мошенник с помощью смартфона незаконно завладел чужими средствами — что решил суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

20:30 Минздрав назначил исполняющего обязанности гендиректора "Охматдета"

20:19 Пылает королевский дворец Сомерсет-хаус в Лондоне — видео

20:03 Синоптики предупреждают о возвращении адской жары в Украину — прогноз погоды на завтра

20:01 Зеленский в обращении прояснил ситуацию в Донецкой области и призвал партнеров предоставить оружие

19:31 В Харькове знаменитый "дом с градусником" продали с аукциона более чем за 60 миллионов гривен

22:25 Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

22:11 Прекращение помощи от Германии — в МИД заявили о манипуляциях

21:59 Динамо обыграло Карпаты, Полесье потеряло очки, Заря уступила Ротаню — результаты УПЛ

21:33 Ситуация со светом на Одесчине — будут ли применять графики завтра

21:13 Во Львове мошенник с помощью смартфона незаконно завладел чужими средствами — что решил суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

20:30 Минздрав назначил исполняющего обязанности гендиректора "Охматдета"

20:19 Пылает королевский дворец Сомерсет-хаус в Лондоне — видео

20:03 Синоптики предупреждают о возвращении адской жары в Украину — прогноз погоды на завтра

20:01 Зеленский в обращении прояснил ситуацию в Донецкой области и призвал партнеров предоставить оружие

19:31 В Харькове знаменитый "дом с градусником" продали с аукциона более чем за 60 миллионов гривен

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут