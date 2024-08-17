Воспитанник футбольного клуба Карпаты погиб на фронте в Курской области

Игорь Северенчук на фронте. Фото: Оброшинское территориальное общество

Во время боев в Курской области погиб опытный украинский воин Игорь Северенчук. До начала полномасштабной войны он играл в футбол на региональном уровне.

Воспитанник ДЮСШ "Карпаты" больше двух лет провел на фронте, сообщил в Instagram львовский клуб.

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Игорь Северенчук присоединился к украинской армии в апреле 2022 года. Он служил в звании сержанта десантно-штурмового взвода и защищал страну во многих горячих точках фронта.

Игорь Северенчук на фронте. Фото: instagram.com/karpaty_school/

За последние два с половиной года Северенчук был удостоен боевых наград. Он стал кавалером "Креста почета", был награжден медалью "Несокрушимым героям русско-украинской войны", нагрудным знаком "За военную доблесть", "Золотым крестом" и орденом "За мужество".

Защитник Украины погиб 13 августа во время выполнения военной операции в Курской области недалеко от села Погребки. У Северенчука остались родители, брат, жена и сын. Бойцу был 31 год.

Кем был Северенчук до войны

Игорь с детства увлекался футболом и стал выпускником ДЮСШ "Карпаты". Он выступал за львовскую команду на первенстве ДЮФЛ, а затем стал игроком молодежного состава ужгородской Говерлы. Затем защищал цвета ряда любительских клубов Львовской области.

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