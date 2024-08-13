На фронте погиб легендарный ультрас Черноморца Владимир Крупский

Владимир Крупский. Фото: Ultras Odessa

На войне погиб военный подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Химера" Владимир Крупский. Он был известным представителем движения Ultras Odessa, объединяющим фанатов футбольного клуба "Черноморец".

Об этом сообщила администратор сообщества Ultras Odessa Кристина Гончаренко.

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"С большой болью в сердце сообщаем вам еще одну непоправимую потерю коллектива Сегедка и всего черно-синего движения в целом. В ходе выполнения боевого задания на юге нашей страны, в составе подразделения "Химера", погиб Владимир Крупский", — написала она.

Сообщение Кристины Гончаренко. Фото: скриншот

По ее словам, Крупский не нуждается в представлении, ведь он был легендой движения "Черноморца"

"Невозможно представить жизнь фанатского движения "Черноморца" 2010-х годов и не упомянуть при этом Вову. В памяти каждого он останется яркой, харизматичной личностью, верным другом и надежным соратником", — отметила она.

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