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Известный болельщик одесского Черноморца погиб при выполнении задания на фронте

13 августа 2024 11:51
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
На фронте погиб легендарный ультрас Черноморца Владимир Крупский
Владимир Крупский. Фото: Ultras Odessa
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

На войне погиб военный подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Химера" Владимир Крупский. Он был известным представителем движения Ultras Odessa, объединяющим фанатов футбольного клуба "Черноморец".

Об этом сообщила администратор сообщества Ultras Odessa Кристина Гончаренко.

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"С большой болью в сердце сообщаем вам еще одну непоправимую потерю коллектива Сегедка и всего черно-синего движения в целом. В ходе выполнения боевого задания на юге нашей страны, в составе подразделения "Химера", погиб Владимир Крупский", — написала она.

Сообщение Кристины Гончаренко
Сообщение Кристины Гончаренко. Фото: скриншот

По ее словам, Крупский не нуждается в представлении, ведь он был легендой движения "Черноморца"

"Невозможно представить жизнь фанатского движения "Черноморца" 2010-х годов и не упомянуть при этом Вову. В памяти каждого он останется яркой, харизматичной личностью, верным другом и надежным соратником", — отметила она.

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война разведка футбол болельщики ультрас

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