На фронті загинув колишній тренер з тхеквондо, лейтенант Нацгвардії Пархомук

Тарас Пархомук загинув у Запорізькій області. Фото: facebook

Відомий український спортсмен і тренер Тарас Пархомук пожертвував собою в боротьбі з російськими окупантами. Військовослужбовець загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

Пархомук брав участь в обороні Роботине у Запорізькій області, повідомляє Федерація Тхеквондо України.

Читайте також:

Тарас Пархомук разом у складі Національної Гвардії України стримував настання росіян у Запорізькій області. В останні тижні його бойове з'єднання обороняло Роботине, яке ЗСУ втримує вже понад рік. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець отримав поранення, які виявилися несумісними із життям.

Тарас Пархомук із своїми вихованцями. Фото: facebook

Що відомо про Пархомука

До початку повномасштабної війни в Україні Тарас Пархомук професійною займався спортом, а останніми роками працював в Луцьку як тренер з тхеквондо.

Ще у 2022 році Пархомук добровільно приєднався до ЗСУ. Він підписав контракт із Нацгвардією України та служив на посаді командира відділення інструкторів секції підготовки. Пархомук мав звання лейтенанта.

Військовослужбовець загинув 25 липня. Йому було 32 роки.

Нагадаємо, "Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.

Усик критично висловився про виліт "Полісся" з єврокубків — що сказав боксер.