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Скільки спортсменів загинуло після повномасштабного вторгнення — названо кількість

23 липня 2024 16:34
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Названо кількість загиблих українських спортсменів після 24 лютого 2024 року
Стіна з фото загиблих спортсменів. Фото: resh.news
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну разом з іншими громадянами бій прийняли спортсмени. Сотні атлетів за цей час загинули в результаті бойових дій.

Про кількість загиблих спортсменів та тренерів повідомило агентство Reuters.

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Олександр Пєлєшенко. Фото: сайт "Янголи спорту"

Загиблі українські спортсмени

За інформацією джерела, під час повномасштабного російського вторгнення загинули щонайменше 488 українських спортсменів і тренерів.

Наразі відомо, що із загиблих спортсменів близько двох десятків мали титули переможців топових турнірів, таких як чемпіонати світу та Європи.

Останнім відомим спортсменом, який загинув на війні, став 30-річний Олександр Пєлєшенко з Луганська, який був титулованим важкоатлетом. Атлет двічі вигравав чемпіонат Європи та ставав четвертим на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Відомий спортсмен пішов служити до сил оборони добровольцем і він загинув 5 травня.

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