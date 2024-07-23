Названо количество погибших украинских спортсменов после 24 февраля 2024 года

Сколько спортсменов погибло после полномасштабного вторжения — названо количество
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину вместе с другими гражданами бой приняли спортсмены. Сотни атлетов за это время погибли в результате боевых действий.
О количестве погибших спортсменов и тренеров сообщило агентство Reuters.
Погибшие украинские спортсмены
По информации источника, во время полномасштабного российского вторжения погибли не менее 488 украинских спортсменов и тренеров.
Известно, что из погибших спортсменов около двух десятков имели титулы победителей топовых турниров, таких как чемпионаты мира и Европы.
Последним известным спортсменом, погибшим на войне, стал 30-летний Александр Пелешенко из Луганска, который был титулованным тяжелоатлетом. Атлет дважды выигрывал чемпионат Европы и становился четвертым на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Известный спортсмен пошел служить силам обороны добровольцем и погиб 5 мая.
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