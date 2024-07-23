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Сколько спортсменов погибло после полномасштабного вторжения — названо количество

23 июля 2024 16:34
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Названо количество погибших украинских спортсменов после 24 февраля 2024 года
Стена с фотографиями погибших спортсменов. Фото: resh.news
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину вместе с другими гражданами бой приняли спортсмены. Сотни атлетов за это время погибли в результате боевых действий.

О количестве погибших спортсменов и тренеров сообщило агентство Reuters.

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Александр Пелешенко. Фото: сайт "Ангелы спорта"

Погибшие украинские спортсмены

По информации источника, во время полномасштабного российского вторжения погибли не менее 488 украинских спортсменов и тренеров.

Известно, что из погибших спортсменов около двух десятков имели титулы победителей топовых турниров, таких как чемпионаты мира и Европы.

Последним известным спортсменом, погибшим на войне, стал 30-летний Александр Пелешенко из Луганска, который был титулованным тяжелоатлетом. Атлет дважды выигрывал чемпионат Европы и становился четвертым на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Известный спортсмен пошел служить силам обороны добровольцем и погиб 5 мая.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

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