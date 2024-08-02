На фронте погиб бывший тренер по тхэквондо, лейтенант Нацгвардии Пархомук

Тарас Пархомук погиб в Запорожской области. Фото: facebook

Известный украинский спортсмен и тренер Тарас Пархомук пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Военнослужащий погиб на фронте при выполнении боевого задания.

Пархомук участвовал в обороне Роботино в Запорожской области, сообщает Федерация Тхеквондо Украины.

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Тарас Пархомук вместе в составе Национальной Гвардии Украины сдерживал наступление россиян в Запорожской области. В последние недели его боевое соединение обороняло Роботино, которое ВСУ удерживает уже больше года. Во время выполнения боевого задания военнослужащий получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Тарас Пархомук со своими воспитанниками. Фото: facebook

Что известно о Пархомуке

До начала полномасштабной войны в Украине Тарас Пархомук профессиональной занимался спортом, а в последние годы работал в Луцку тренер по тхэквондо.

В 2022 году Пархомук добровольно присоединился к ВСУ. Он подписал контракт с Нацгвардией Украины и служил в должности командира отделения инструкторов секции подготовки. У Пархомука было звание лейтенанта.

Военнослужащий погиб 25 июля. Ему было 32 года.

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