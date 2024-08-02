На фронте погиб бывший тренер по тхэквондо, лейтенант Нацгвардии Пархомук

Бывший тренер и инструктор НГУ Пархомук погиб на фронте
Известный украинский спортсмен и тренер Тарас Пархомук пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Военнослужащий погиб на фронте при выполнении боевого задания.
Пархомук участвовал в обороне Роботино в Запорожской области, сообщает Федерация Тхеквондо Украины.
Тарас Пархомук вместе в составе Национальной Гвардии Украины сдерживал наступление россиян в Запорожской области. В последние недели его боевое соединение обороняло Роботино, которое ВСУ удерживает уже больше года. Во время выполнения боевого задания военнослужащий получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Что известно о Пархомуке
До начала полномасштабной войны в Украине Тарас Пархомук профессиональной занимался спортом, а в последние годы работал в Луцку тренер по тхэквондо.
В 2022 году Пархомук добровольно присоединился к ВСУ. Он подписал контракт с Нацгвардией Украины и служил в должности командира отделения инструкторов секции подготовки. У Пархомука было звание лейтенанта.
Военнослужащий погиб 25 июля. Ему было 32 года.
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