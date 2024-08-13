На фронті загинув легендарний ультрас Чорноморця Володимир Крупський

Володимир Крупський. Фото: Ultras Odessa

На війні загинув військовий підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Химера" Володимир Крупський. Він був відомим представником руху Ultras Odessa, що об’єднує фанатів футбольного клубу "Чорноморець".

Про це повідомила адміністраторка спільноти Ultras Odessa Крістіна Гончаренко.

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"З великим болем у серці повідомляємо вам про ще одну непоправну втрату колективу Сегедка і всього чорно-синього руху в цілому. У ході виконання бойового завдання на півдні нашої країни, в складі підрозділу "Химера", загинув Володимир Крупський", — написала вона.

Допис Крістіни Гончаренко. Фото: скриншот

За її словами, Крупський не потребує представлення, адже він був легендою руху "Чорноморця"

"Неможливо уявити життя фанатського руху "Чорноморця" 2010-х років та не згадати при цьому Вову. У пам’яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником", — зазначила вона.

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